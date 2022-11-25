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千萬獎幸運兒是你嗎？ 9-10月期統一發票開獎號碼今天看這裡

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
今年9-10月期統一發票獎開獎。圖／聯合報系資料照片
今年9-10月期統一發票獎開獎。圖／聯合報系資料照片

今（111）年9-10月期統一發票獎今（25）日中午電視直播開獎，中獎號碼開出後將即時刊登在聯合新聞網，特獎、頭獎分別為一千萬元及兩百萬元。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

除一般獎項之外，財政部表示，統一發票還設有雲端發票專屬獎，雲端發票專屬獎分為4類獎項，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，以及500元獎215萬組，總獎金高達12.17億元，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。其中，財政部宣布今年下半年各期統一發票（7-8月、9-10月以及11-12月期）的500元雲端專屬獎比上半年增加50萬組後，中獎機率更是提高千分之0.3。

財政部賦稅署提醒，今年9-10月期統一發票中獎領獎期間為今年12月6日至明年3月6日，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎App兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

而民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯，除可對統一發票中獎號碼，也可對雲端發票專屬獎號碼，但同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼，只能領取其中一個獎項。

此外，今年7-8月期特別獎（1000萬）獎號為「05701942」，仍有2張未領、特獎（200萬）獎號「97718570」也有3張未領，財政部提醒，今年7-8月統一發票領獎期限在明年1月5日到期，呼籲中獎者盡快兌領。

統一發票 頭獎 電子發票

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