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銷毀的不是千萬床墊？大S遭疑狸貓換太子 經紀人還原真相

大S送回汪小菲千萬床墊被割爛 新北府火速開箱破碎神器

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市清潔隊備有彈簧床破碎神器破碎機，一天可拆解高達300張床墊，且經過破碎磁選還可將鐵屑回收。圖／新北市環保局提供
新北市清潔隊備有彈簧床破碎神器破碎機，一天可拆解高達300張床墊，且經過破碎磁選還可將鐵屑回收。圖／新北市環保局提供

汪小菲與大S兩人離婚後，昨日大S將千萬床墊送回S HOTEL，飯店則花費1萬5千元雇工將床墊割個粉碎，床墊界勞斯萊斯在民眾眼前遭分解，成為昨日熱門話題，新北市環保局今則速開箱清潔隊破碎機，表示破碎機一天可拆解300張床墊，還可回收鐵屑，丟棄廢床墊其實不用如此費工。

近日網路瘋傳大S送還汪小菲的千萬床墊，在鏡頭前活生生被分解、割破，畫面讓網友傻眼，不過新北市環保局則說，其實民眾若要扔棄床墊不需這麼費工夫，新北市備有彈簧床破碎神器破碎機，可輕鬆解決床墊拆解問題，一天可拆解高達300張床墊，且經過破碎磁選將鐵屑回收，可資源循環再利用。民眾若要丟棄床墊，其實不用勞師動眾割床墊。

環保局說，廢棄床墊屬於大型廢棄家具，如要回收可撥0800-010-857或洽所在地區清潔隊預約回收，後續民眾再依約定的時間放置到指定地點，清潔隊員就會前來免費清運。環保局也提醒民眾，大型廢棄家具勿隨意棄置，如違反規定將依廢棄物清理法處3600至6千元罰鍰。

新北清潔隊破碎神器：https://reurl.cc/85NEry

新北市清潔隊備有彈簧床破碎神器破碎機，一天可拆解高達300張床墊，且經過破碎磁選還可將鐵屑回收。圖／新北市環保局提供
新北市清潔隊備有彈簧床破碎神器破碎機，一天可拆解高達300張床墊，且經過破碎磁選還可將鐵屑回收。圖／新北市環保局提供

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