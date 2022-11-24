流感重症病例今年再增6人 流感抗病毒藥物多加一類對象

秋冬流感季來臨，衛福部疾管署今天宣布公費抗病毒藥物從12月1日起擴大使用，只要有類流感症狀，且家人、同事、同班同學等有類流感發病者，都符合使用條件。

疾管署統計，本流感季累計九例流感併發重症確定病例。新增六例，為一例男性、五例女性，年齡介於10多歲至80多歲，包括五例感染H3N2及一例感染H1N1且均未接種本流感季疫苗。其中四例具潛在病史，年齡分別為一例50多歲、一例70多歲及兩例80多歲；另兩例分別為10多歲和30多歲。目前死亡個案仍維持兩例。

為因應流感季流感流行高峰期，經專家委員討論決議，自今年12月1日至明年3月31日期間，在原有的六類公費抗病毒藥五使用對象外，再擴大使用對象至「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者。

疾管署副署長莊人祥表示，公費抗病毒藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙，儲備藥量約372萬人份，占全人口15.9%。目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規畫全國約4千家合約醫療機構。

因今年流感可能與新冠肺炎共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用新冠肺炎家用快篩輔助檢測外，若有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

依疫情監測資料顯示，國內類流感門急診就診人次上升後近3週下降，仍高於2020年及2021年同期；流感併發重症通報近期略升，尚處低點。近期多種呼吸道病毒於社區流行，綜合實驗室監測資料，自9月下旬起呼吸道融合病毒、副流感病毒及流感病毒活動度增加，近二周RSV陽性數雖有下降，惟仍高，流感病毒以A型為主，合約實驗室分離以H3N2為主。