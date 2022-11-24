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春節台金機票昨開放訂位 加班機預計12月中公告

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
112年春節管制期間的台金航線機票於昨日傍晚6時統一開放訂位作業，縣府為服務鄉親上網訂位，也在縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。圖／縣府提供
112年春節管制期間的台金航線機票於昨日傍晚6時統一開放訂位作業，縣府為服務鄉親上網訂位，也在縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。圖／縣府提供

112年春節管制期間自112年1月19日至1月30日，台金航線機票於昨日傍晚6時統一開放第一階段訂位作業，此波開放訂位共計提供908架次，103828個座位數。縣府為服務鄉親上網訂位，協調5個鄉鎮公所同步於縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票，共協助服務鄉親108人次，有效訂票212張。

縣府提醒有需求鄉親儘速向航空公司訂位購票，如欲搭乘航班客滿，也可電話或官網線上候補，航空公司將持續進行清票作業，如有清出機位，將優先通知候補旅客購票，請鄉親特別注意。

交通部民航局也將針對本次訂位狀況規劃第二階段加班機運能，並預計12月中公告第二階段訂位時間，屆時仍將同步於縣府1樓大廳服務台、金城、金湖、金沙、金寧及烈嶼等五鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。

縣府表示，站在服務鄉親的立場，將於第2波加班機訂位時間結束後，視訂位情形辦理「未訂妥機位鄉親人數調查」，並據以協調交通部民航局及航空公司於春節前加開加班機，務必讓鄉親順利返鄉過年。

加班 民航局 交通部

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