會尊重專業 陳吉仲：天然災害補助「從來沒有爭議過」

台南的洋香瓜想循高雄小番茄感染銀葉粉蝨病蟲害（瘋欉、停止生長）的案例爭取天然災害補助，地方反映後，早由農改場、農糧署的專家現場會勘，判定為農民田間管理不佳導致病蟲害，但昨遭農委會主委陳吉仲在立法院翻盤，認定為天然災害，但要受災超過20%才可現金救助，要求本周農糧署再度會勘匯報；農委會表示，會尊重第一線農改場勘災人員的專業判斷。

農委會主委陳吉仲今天上午在立法院經濟委員會表示，洋香瓜本來就一直在勘災，都勘好幾次了，專家也會提供相關建議，就依照專業，且勘災有一定程序，不是只有一個區域，也不是特別農民；是好幾個不同的區，包括北門、將軍都是，本來就可以依照相關規定辦理，

他下午再參加「促進國內企業認購國內農產品」記者會時說，天然災害補助「從來沒有爭議過」，太多農民反映今年情形特殊，熱障礙、瘋欉部分對蕃茄瓜果類造成極大影響，這不是某個鄉鎮區或某個縣市，是至少中部以南都遇到這樣問題，這些導致各式各樣病蟲害造成農民損失。

他說，兩周前專家已經認定小番茄天然災害品項，後續會有持續專案會議協助認定，都有一定程序執行，重點面對氣候條件改變，已經大幅影響農漁民生產，相關執行有一定程序與專業，會以照顧農民為出發點，會積極開辦農業保險，才會解決看天吃飯窘境。

某勘災人員除了高雄小番茄以外，台南的洋香瓜災損原因，是否也包含土地管理不當？農委會副主委黃金城表示，土地管理不當並不會這麼大面積發生，頂多一兩個，氣候異常會影響多大，未來必須要特別注意；至於日前立委要求主委現勘，是否會影響天然災害救助標準？黃金城說，主委去了也會聽取農改場建議，不會他自己說了算。

某勘災人員表示，確實有很多田區遇到病害，但也不是全部都這樣，有些農民仍種出很不錯的產品；當初建議，瘋欉可以用補助農業資材的方式，協助農民精進技術與管理，而不是用認定天然災害，若此例一開，承接農業保險的保險公司也要跟著認定，這樣未來保險會更難推動，民代要求副主委以上層級去勘災，以後就由農糧署跟主委去就好了，以免基層要到現場勘很多次。

他表示，遇到瘋欉的狀況有很多，但也不必然是氣候關係，管理不足更需要重視，今年無颱風、卻一再救助，基層覺得專業被踐踏；如之前的百香果，明明原本種苗就有問題，卻也還認定為天然災害；說天氣，天氣真的很差嗎？若這樣下去，農業都不用精進技術了。