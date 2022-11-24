直達長灘島 菲律賓皇家航空12月26日開航台北-卡提克蘭

隨著邊境解封，航空市場也逐漸復甦，菲律賓皇家航空今宣布開航台北桃園至菲律賓卡提克蘭，卡提克蘭距離卡蒂克蘭碼頭僅有5分鐘車程，大幅縮短過往若想要去長灘島，得先要搭車到港口，再轉搭船到長灘島的不便。菲律賓皇家航空表示，新航線將於12月26日正式運營，目前首航航班銷售狀況很不錯，也歡迎民眾多加利用。

擁有綿長的粉狀白色沙灘、湛藍海水、美麗日落的長灘島，是米沙鄢群島最好的旅遊勝地之一，也因為粉白色的沙灘，常被稱為白沙灘，島上還為所有年齡段的人提供冒險和活動，一直是世界各地遊客最喜歡的目的地之一。

過去台灣旅客若想要去長灘島，往往都是先搭船到卡利博機場，再進行約兩小時的陸路移動，才能到達卡提克蘭港口搭船。現在不僅有直飛航班，皇家航空的旅遊合作夥伴甚至安排了從機場到長灘島特定地點的陸路和船班接送服務。

由於卡提克蘭屬於日落機場，天黑之後飛機無法運行，所以根據皇家航空規劃，台北直航卡提克蘭，都是下午1點45分出發，下午4點半抵達，航程約2小時45分鐘，回程則是上午10點出發，中午12點45分抵達。

皇家航空表示，營運初期，也就是12月，總計開航兩班，明年1月15日前共有4航班，明年1月19日至2月8日止，則是每天都有班機，2月9日至3月25日止，則是周三、五、日都有航班營運。

不過由於卡提克蘭機場跑道僅950米（3117英尺），但由於在台灣，4C級別的機場跑道至少需要1800米長，有旅遊業者擔憂，跑道長度不夠，是否會有飛安上的疑慮。

菲律賓皇家航空CEO Eduardo C. Novillas則打包票，強調這個跑道長度絕對夠A320起降，不用擔心。且新航線都是經過兩國民航局核准，沒有問題。

皇家航空成立於2002年8月22日，是家包機公司。成立之初是一家使用小型飛機開展業務的飛機出租公司，2018年引進BAE RJ-100系列飛機及空客A320系列飛機。目前，該公司擁有一支由空客A320系列飛機組成的機隊-兩架空客A320，每架180座位，以及兩架空客A319，每架150個座位。