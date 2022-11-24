動態捕捉、5G技術 創新幾米音樂劇

靠著5G技術、動態捕捉，創新了幾米繪本《向左走向右走》的音樂劇！藝術總監王柏偉說，5G能支援複雜且高畫質的AR投影，幾乎零延遲結合異地共演的成果。幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版將於11月27日到12月4日於兩廳院上演，售票已超過8成。

異地共演無延遲

幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版，運用5G專網即時串流技術，以高頻寬、低延遲的特性達成異地共演，串連兩廳院場域內的不同現場，整合於國家戲劇院的舞臺上，呈現虛實交織的奇幻繪本場景。

此次記者會中透露該劇的片段內容，舞台被透明的投影布幕切成前後兩個部分，舞台前半部有演員坐下閱讀著書籍，飾演男女主角的魏如萱、蔡旻佑則在舞台後半部飾演幾米繪本《向左走向右走》的內容。中間的布幕時不時浮現高畫質的3D動畫，為表演增添更多層次。

而該場音樂劇其實有兩個表演現場，並透過動態捕捉、AR與5G的技術結合在一起。主辦單位帶著記者們到第二現場，身穿動態捕捉衣物的演員，隨著音樂開始輕輕慢舞，隔壁螢幕上的貓咪也和他們跳起一模一樣的優雅舞蹈，後續更隨著演員的動作，撿起了身邊的雨傘。

科技打造沉浸式體驗

王柏偉說，此次主要使用4個技術，光學動態捕捉、2D與3D動畫、AR與5G網路。他強調，《向左走向右走》是2D風格非常強烈的作品，如何轉譯成為舞台劇是一大挑戰，所以透過3D影像、動態捕捉等方式去打造沉浸式的觀賞體驗，更能減少舞台布景的花費。

數位部長唐鳳回憶說，記得八月還在籌備數位部，部會就曾簡報「科技與藝術的結合」趨勢，更提到兩廳院有著全國覆蓋率最廣的5G展演專網。她談到，過去WIFI、乙太網路等技術，都要穿牆打洞，可能破壞兩廳院的景貌，透過新的技術可以配合藝術空間的需求，才是科技與藝術結合的正確方式。

本次音樂劇導演黎煥雄則透露，《向左走向右走》最早只是一本書，用單純的單線劇情，就引起讀者相當大的共鳴，但這次變成音樂劇，也額外加入一些設計，如在劇中再加入「創作者」的角色，打造出虛實交構的敘事空間。





幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版，運用5G專網即時串流技術，透過高頻寬、低延遲的特性達成異地共演的效果。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見 】