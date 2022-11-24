床墊要怎麼丟？處理大型廢棄物有兩大管道

大S離婚後一張名床床墊如何處理，近日引發熱議，若一般人家中有大型家具、家電想丟棄，該怎麼辦？信義居家表示，大型廢棄物不能任意處置或燒毀，除了可以聯繫環保局、清潔隊，將廢棄物自行搬運至指定地點，透過專門回收清運的公司，由專人到府協助清運，較輕鬆省事。

信義居家指出，年末將至，不少人開始進行斷捨離，讓大型廢棄物的處理需求愈來愈多。大型廢棄物如床墊、衣櫃、冰箱、洗衣機等家具家電，由於體積龐大，無法像日常垃圾丟進垃圾車或回收分類，因此該如何處理，也是許多人在享受完汰舊換新的喜悅後，要面臨的問題。

一般來說，環保局及地方清潔隊，有提供大型廢棄物免費載運的服務，但需注意的是，若家具有明顯露出的金屬零件或玻璃，必須先自行卸下，也需自行搬運至屋外或指定地點。

另外，家中進行裝修遺留的廢棄物，非政府單位協助清運的範圍，此時，消費者必須自行面對大型廢棄物拆卸及搬運的問題，經常煩惱不已，信義居家建議，若不想多費心力處理大型廢棄物，不妨透過專門回收清運的廠商，由專人直接到府處理，相對省事。

信義居家表示，除了政府單位，坊間也有許多民營業者有提供廢棄物清運的服務，且回收項目較不受限，通常只需預約好時間並確定好清運內容，便會有專人到府直接將廢棄物搬運走，適合大型廢棄物數量較多、或需清運裝修廢棄物的人。

而廢棄物清運的收費通常以載運車數計算，一車大約落在一萬五千元以上，會依各家業者的收費標準而有差異，值得一提的是，部分廢棄物為可使用的二手家具或家電，有些清運業者會提供二手家具或家電估價折抵的服務，幫民眾節省清運費用。