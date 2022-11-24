快訊

北市選前之夜路權爭霸 凱道唱空城背後是精心算計

醫界潛規則／資深教授看不起OA期刊 年輕醫師升遷蒙陰影

直播／跨年活動怎防疫？指揮中心下午2時記者會

乍暖還寒心肌梗塞好發期 醫師提醒有胸悶速就醫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
乍暖還寒心肌梗塞好發期，柳營奇美醫院心臟血管內科醫師鐘國瑋提醒有胸悶速就醫。記者謝進盛／攝影
乍暖還寒心肌梗塞好發期，柳營奇美醫院心臟血管內科醫師鐘國瑋提醒有胸悶速就醫。記者謝進盛／攝影

近來氣溫乍暖還寒，醫師提醒慎防心肌梗塞突襲，尤其有心血管疾病等三高患者，若平時有胸悶現象，當感覺到不適時，建議立即就醫，避免延誤衍生憾事。

71歲謝姓男子近日因胸悶不適馬上送往柳營奇美醫院醫治，醫師判讀心電圖過後，立即安排心導管手術，順利救回一命；另名約50歲男子因胸悶未立即就醫，昏厥無心跳後緊急送醫到院前已回天乏術，柳營奇美醫院心臟血管內科醫師鐘國瑋說，兩人同是心肌梗塞，生死卻大不相同，最大差別在於搶救時機。

鐘國瑋表示，心肌梗塞好發於冬季，發生前典型症狀是胸悶、胸痛、呼吸急促、冒冷汗等；其中三高患者、有抽菸習慣、肥胖及有心臟疾病的家族史等都屬於高危險族群，應加以留意。此外，秋冬或冬春氣候交替，也常因氣溫忽冷忽熱增加心臟血管的負擔，進而引發心肌梗塞，讓人猝不及防。

「急性心肌梗塞最重要的是把握黃金搶救時間！」鐘國瑋指出，通常患者送達急診10分鐘內須完成診斷，30分鐘內需開始施行心導管手術，90分鐘內需打通阻塞的血管，解除當下危機。若心肌梗塞超過8小時，就會因為心臟肌肉缺血，導致肌肉壞死或纖維化，造成心臟缺損不可逆後果。

鐘國瑋說，柳營奇美醫院2015年成立心血管中心，2017年通過SNQ國家品質標章認證肯定，院方可提供民眾在急診能及時診斷並穩定生命徵象，心導管室手術人員隨時待命，經手術後加護病房能接手後續照顧。

他提醒，過去有冠狀動脈疾病或開刀治療後的病人，更要注意身體保養、不要抽菸、預防三高，同時維持適當運動，將心肌梗塞發生的機率降至最低。

心肌梗塞 手術 患者

延伸閱讀

遠傳推動智慧治理 加持柳營科技工業區

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

6成主動脈剝離患者都有1問題 醫曝輕視下場：死亡風險激增

鳳梨哥哥死因公布！「心因性休克」多與心血管疾病有關 這些症狀1周內2次是警訊

相關新聞

還沒下班天就黑了？ 原來一年中最早日落就在11月底

您有沒有發現最近越來越早天黑？根據台北天文館的精算，今年台灣各地最早日落是在11月29日或30日，而非一般以為的冬至（1...

北市20處路口科技執法12月1日啟用 車輛不停讓行人全都錄

為維護台北市轄區道路交通秩序與安全，防制交通事故發生，台北市警局已於轄內20處易肇事路口建置交通科技執法設備，今(202...

健保部分負擔新制何時上路？ 薛瑞元鬆口：明年第1季

健保部分負擔新制原預計今年5月15日上路，但受到Omicron疫情影響暫緩實施，今天於立法院社會福利及衛生環境委員會，多...

微型電動二輪車11月底納管 45萬舊車明年底前完成領牌免徵450元規費

微型電動二輪車事故頻傳，為了便於管理，公路總局近期修法，要求微型電動二輪車得要掛牌才能上路，違者最高可罰可罰1200到3...

瘦瘦筆「易週糖」斷貨了 衛福部長薛瑞元請醫師這樣做

「瘦瘦筆」有助糖尿病患者控制血糖，更有減重效果，讓許多民眾自費購買用於減重，本報今獨家報導，瘦瘦筆「易週糖」全球缺貨，造...

冬天不見了？鄭明典：看到春季典型天氣型態 至今未見冬季特徵

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天白天主要雨區在北部，室外活動請小心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。