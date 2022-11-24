童綜合醫院長者健康整合式評估服務 減緩長者衰老速度

童綜合醫院高齡照護團隊今年進行「長者健康整合式評估服務」，已有近120名65歲以上高齡長者接受評估，協助找出是否有導致失能的風險因子，也藉由與長者訪談過程了解其心理層面，及早介入運動、營養、心理等處置，提供相關諮商資源參考，預防及延緩失能。

依據內政部在今年10月底的統計資料數據，65歲以上人口數占總人口比率達17.42%，表示台灣正快速邁向超高齡社會，童綜合醫院表示，如何超前佈署，維護高齡者的健康與生活品質，以及延緩身體老化，是該醫院持續努力的目標。

年齡增長，身體功能逐漸退化，罹患慢性疾病與失能之風險也提高，為及早發現身體老化現象，童綜合醫院承接國健署計畫，結合預防保健與疾病治療，提供六大面向之「長者健康整合式評估服務」，包含認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及憂鬱，由高齡暨整合個案管理師進行評估，幫助長者發現潛在之健康問題，並針對身體異常項目給予介入建議，著手改善未來之老年生活，以減緩其衰老速度。

依評估結果發現，高齡者常出現的困擾是記憶衰退與容易跌倒等問題，民眾可能認為是正常老化出現的情形而置之不理，醫院呼籲高齡者或家屬，除可一年一次到醫院進行長者健康整合式評估外，也可定期每三個月一次進行居家自我檢視與初步評估（長者功能自評量表網址），若有異常就應尋求專業醫療機構的協助。