影／台灣爆發首例H5N1禽流感 黃金城：尚未發現新增案例

宜蘭五結鄉種鴨場11月20日確診禽流感，為我國首度檢出H5N1病毒案例。農委會副主委黃金城表示，目前尚未發現新增案例，這次11月就出現禽流感案例，對比過去H5N6於3月才爆發，確實是嚴峻的考驗，將持續監控、一但發現就徹底清除病毒，不讓H5N1有機會擴大影響家禽產業。

農委會今天上午召開禽流感疫情概況及防疫措施記者會。黃金城表示，宜蘭這起為H5N1亞型HPAI案例，畜產試驗所病毒核酸分析已出爐，H5序列與中國、俄羅斯、荷蘭、比利時等歐亞國家110至111年的2.3.4.4b分支H5N1病毒最相近。

黃金城說，每年候鳥遷移時節為9月至隔年3月，今年11月就爆發禽流感案例，對防疫來說確實相當嚴峻，目前尚不清楚H5N1的傳播力是否比過去高傳染的H5N6高，但已確定對鴨群有極高致死率。

防檢局副局長許榮彬表示，此次案例場周圍半徑3公里內僅有1場鴨場在養中，採樣檢測為禽流感陰性，半徑3公里至5公里有7場雞場在養，經動物防疫人員臨床檢查狀況均良好，初步認定病毒尚未擴散。

許榮彬表示，目前加強禽場採樣監測，包括：禽場周邊55場環境監測，過去曾發生過禽流感地區中的集籠場、集貨場等加強消毒。

黃金城也說，外國研究顯示H5N1亞型HPAI病毒不容易在哺乳類細胞增殖，僅在禽類有高病原性，目前為止也尚未有禽傳人的案例。