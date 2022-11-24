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大林慈濟運醫中心為癌友量身課程 首屆競賽獲好成果
嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心昨日舉辦第1屆腫瘤病友運動會，以當腫瘤治療與運動醫學相遇，究竟能激盪出什麼火花？來驗收「高功能運動醫學中心」在病友手術後，介入設計的體能、按摩與芳香療法等課程成果；病友陳女士說，透過上課與回家後持續訓練，能緩解身心的不穩定與緊張，晚上比較好睡。
昨天參與學員們在歡笑聲中，拚全力完成法式滾球等競賽挑戰，很難想像他們都曾經歷重病，也有仍在治療中要面對身心折磨；因頭頸部腫瘤接受治療的張先生，在運動會中因術後尚無法言語，但他用手板寫下表示，很快又能恢復健康運動，很感謝物理治療師鄭翔瑋幫他調整，左頸不會抽筋了。
在運醫中心物理治療師鄭翔瑋、體能訓練師郭哲君及腫瘤中心團隊的合作下，一個多月針對乳癌與頭頸部腫瘤的病友進行多樣訓練課程，並鼓勵回家後持續復健；郭哲君說，病友的身體狀況比較不穩定，透過趣味競賽的設計來檢視上課的強度是否符合、有進步。
大林慈濟醫院表示，運動會比賽中的「拍拍氣球」可以測試敏捷度協調、「椅子大隊接力」則是看腳步肌力、「法式滾球」要病友的策略運用及隊友間的互動默契，以及最重要的上肢的使用與肌肉的控制，比賽中，病友們彷彿忘記一個月前到處痠痛、身心俱疲的模樣，彼此身手矯捷地拍打氣球、快速地站起與坐下，還有毫釐必較的法式滾球成績。
腫瘤中心主任洪世凱說，中心一直想幫病人解決的是治療衍生的後遺症，他指出，像乳癌的病人術後常有肩頸、胸廓很緊繃，睡不好、容易腫脹等，造成日常生活困擾，而頭頸癌的病人開刀後講話與吞嚥都有後遺症易嗆到，甚至造成肺炎，為此首度與運醫中心合作，幫病人量身訂做適合的復健運動，讓生活品質與效能更完善，幾堂下來，病人已有效改善日常生活中最困擾的問題。
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