大林慈濟運醫中心為癌友量身課程 首屆競賽獲好成果

嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心昨日舉辦第1屆腫瘤病友運動會，以當腫瘤治療與運動醫學相遇，究竟能激盪出什麼火花？來驗收「高功能運動醫學中心」在病友手術後，介入設計的體能、按摩與芳香療法等課程成果；病友陳女士說，透過上課與回家後持續訓練，能緩解身心的不穩定與緊張，晚上比較好睡。

昨天參與學員們在歡笑聲中，拚全力完成法式滾球等競賽挑戰，很難想像他們都曾經歷重病，也有仍在治療中要面對身心折磨；因頭頸部腫瘤接受治療的張先生，在運動會中因術後尚無法言語，但他用手板寫下表示，很快又能恢復健康運動，很感謝物理治療師鄭翔瑋幫他調整，左頸不會抽筋了。

在運醫中心物理治療師鄭翔瑋、體能訓練師郭哲君及腫瘤中心團隊的合作下，一個多月針對乳癌與頭頸部腫瘤的病友進行多樣訓練課程，並鼓勵回家後持續復健；郭哲君說，病友的身體狀況比較不穩定，透過趣味競賽的設計來檢視上課的強度是否符合、有進步。

大林慈濟醫院表示，運動會比賽中的「拍拍氣球」可以測試敏捷度協調、「椅子大隊接力」則是看腳步肌力、「法式滾球」要病友的策略運用及隊友間的互動默契，以及最重要的上肢的使用與肌肉的控制，比賽中，病友們彷彿忘記一個月前到處痠痛、身心俱疲的模樣，彼此身手矯捷地拍打氣球、快速地站起與坐下，還有毫釐必較的法式滾球成績。