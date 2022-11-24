職場女性餵母乳好糾結 醫助破除「4大迷思」家人支持不可少

職場女性升格新手媽媽，哺育母乳即成為一大課題。國健署為鼓勵媽媽哺育母乳，列出母乳哺育常見4大迷思並釋疑，包括「鬆軟的乳房，是沒有奶水嗎？」、「喝母乳的寶寶，便便稀稀水水，是媽媽亂吃東西嗎？」、「母乳六個月後會越來越沒營養？」、「要增加奶水，只要用飲食偏方多吃發奶食物就可以嗎？」等，另也推出母乳哺育互動遊戲，讓婦女及家人透過遊戲同步提升知能。

國健署長吳昭軍表示，母乳對寶寶來說是最自然、營養的食物，可提升孩子免疫力，但對於剛生產完的媽媽來說，做母乳哺育是很辛苦的事，國健署鼓勵職場設置哺乳室，營造友善哺乳環境，另也鼓勵醫療機構成為母嬰親善認證醫院，協助解決媽咪在哺乳過程碰到的疑難雜症。

台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿針對母乳哺育4大迷思一一釋疑，針對乳房鬆軟是否沒有奶水，他表示，脹奶不是判斷有無奶水的指標，在哺餵寶寶的前1、2周，賀爾蒙變化下乳房會脹滿且結實，後續奶水增加但乳房變得柔軟，會讓媽媽懷疑「奶水量不多」，其實寶寶還是能吸吮到170CC以上的奶水，因此只要寶寶吸吮，就能持續產生更多奶水。

至於寶寶的便便較稀、水，李敏駿指出，因母乳中含有大量的寡糖、益生菌、乳糖及乳清蛋白等，對寶寶來說非常好吸收與消化，因此大便較稀軟，屬於正常現象。

聯合國兒童基金會及世界衛生組織（WHO）建議，純母乳哺育的寶寶到出生6個月之後，開始添加副食品，同時持續哺乳至2歲或以上。李敏駿說，不是因母乳營養不夠，而是寶寶需要更多營養成長，因此搭配副食品補充鐵、鋅、維生素D等均衡的營養素。

李敏駿表示，增加奶水的原理很簡單，就是「寶寶吸多少，媽媽就產生多少」，可透過親餵或擠乳增加母乳分泌，以自然方式達到供需平衡。不過媽媽若哺乳過程承受許多壓力，會影響母乳分泌多寡，這時周遭親友的支持與鼓勵，有助媽媽持續哺乳的動力與勇氣。

中國醫大附設醫院母乳哺育衛教師洪靜琦表示，媽媽哺育常面臨3大壓力，包括「長輩傳統觀念」因婆婆媽媽的年代哺乳經驗未廣泛，加諸媳婦或女兒壓力、「職場顧慮」女性哺乳遭職場同事不友善眼光、「自我憂慮」擔心奶水不足，加上配方奶廠商不斷遊說，進而花錢購買。

洪靜琦表示，出生第一天的寶寶胃僅「一顆龍眼大小」，約5CC左右，媽媽的初乳量雖不多，但很夠寶寶喝，且初乳內含有高濃度免疫球蛋白、新冠病毒抗體等，對寶寶來說初乳就是「第一劑預防針」，因此寶寶剛出生時，多會鼓勵媽媽與寶寶不限時間的肌膚接觸來喝初乳。

今年國際母乳哺育周主題「從教育與支持，加速母乳哺育行動（Step up for Breastfeeding：Educate and Support）」，國健署也發展首款母乳哺育互動遊戲，設計「育齡婦女、孕婦、產婦、家人及伴侶」4個角色的情境，讓民眾一同學習哺育知能，即日起至12月1日止也舉行「「母乳大挑戰 答題刮好禮」活動，答題挑戰成功後分享揪好友加入，即可參加刮刮樂，有機會將iPhone手機、iPad平板、多功能電烤盤等多項大獎帶回家。