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選戰激烈「不斷查看新聞」衛生局：恐新聞成癮引發焦慮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
選舉進入最後倒數階段，各候選人卯力催票，民眾揮旗支持。圖中人物與新聞無關。圖／黃偉哲總部提供
選舉進入最後倒數階段，各候選人卯力催票，民眾揮旗支持。圖中人物與新聞無關。圖／黃偉哲總部提供

隨著地方公職人員及憲法修正案公民複決選舉進入倒數計時階段，每天新聞撥放各候選人選舉造勢畫面，民調起伏與輿論風向，透過媒體放送，不少民眾情緒也因選情變化而有所波動，在在影響心情。精神科醫師曾指出，選舉期間是精神疾病患者復發的巔峰期，有人選前緊張、焦慮，有人選後否認選舉結果而抑鬱不已，顯見一般人對政治時事關心之程度。

台南衛生局提供41處免費心理諮詢駐點服務，且為了方便服務上班族的市民朋友，也提供晚間諮詢時段，藉由心理師的陪伴，讓心靈獲得撫慰及受苦問題能夠改善，請上班時間撥打衛生局預約電話(06)3352982。

衛生局表示，最近在選舉期間，頻繁受理一名關懷中個案來電反映對執政單位諸多不滿，自認因政治迫害阻擾其補助申請，對政黨過度批判、政治狂熱，更曾在候選人造勢場合干擾滋事，往往需透過長時間安撫與引導才能平緩其心情。

選情持續升溫，有些民眾會出現「不斷查看新聞」的強迫性衝動，造成部分收視群產生新聞成癮現象，也引發不自覺壓力、焦慮及健康問題，應適時引導身邊親友保持客觀冷靜態度看待並接受選舉結果，避免攻擊不同支持對象，即時提供關懷及適度開導，陪伴心情受影響親友接納結果，才能有效避免選舉效應帶來的影響。

衛生局表示，若情緒過度激昂，可暫時接觸論戰的群組，避免談論敏感話題及煽動性的評論，透過緩和運動轉移注意力、郊外踏青調整焦慮心情、維持健康飲食及充足睡眠，或至身心科醫療院所尋求協助，讓生活導回正軌。

衛生局提醒若市民朋友們有精神疾病照護上的困擾與需求，可就近與轄區衛生所聯繫或直接與衛生局洽詢，上班時間可致電(06)2679751或06-6357716，或上台南市政府衛生局網站 心理健康促進／精神衛生業務，查詢相關資訊。

衛生局 台南

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