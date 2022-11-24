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東勢林管處導入FSC理念 森林永續經營

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
東勢林區管理處昨辦理業商溝通協調座談會，提升森林永續經營管理理念。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處昨辦理業商溝通協調座談會，提升森林永續經營管理理念。圖／林務局東勢林區管理處提供

東勢林區管理處昨召開「業商聯繫溝通座談會」，邀集近10家育苗、造林及伐採業商一同參與，會中重申森林經營導入FSC永續經營管理標準與理念，提供轄內各區域醫療資訊卡、護理包、瀕危物種及珍稀物種彩色圖卡等，由業商負責人將相關資訊納入內部教育訓練，強化作業人員對於職業安全衛生管理及生態保育的意識，若於發生意外事故或發現有瀕危物種時，依作業程序及時處置並完成通報。

FSC森林經營標準旨在要求森林經營單位在追求經濟效益的同時，也必須考慮到對環境的影響，並顧及森林周邊社區的利益。

東勢處轄管台灣中部14萬餘公頃的國有林地，為合理利用森林資源及維護生物多樣性，導入FSC森林永續經營管理標準，與國際接軌勢在必行。

東勢林管處指出，去年起辦理系列內化教育訓練及模擬稽核工作，為確保森林經營施業過程中，每一個環節都兼顧環境、社會、經濟等面向，會議中更針對勞工安全、勞工權利保障、環境衛生管理、當地居民權益等部分，與各業商進行意見交流及經驗分享。

會議中，各業商均認同森林經營管理導入FSC經營原則的政策理念，並表示相關作業方式（如伐採技術）均配合依照FSC原則操作，願意與東勢林區管理處齊心協力提升森林永續經營管理的標準與理念，為森林經營與山林保護一同努力。

東勢林區管理處疏伐作業時，人員穿戴適當防護用具。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處疏伐作業時，人員穿戴適當防護用具。圖／林務局東勢林區管理處提供

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