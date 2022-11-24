東勢林管處導入FSC理念 森林永續經營

東勢林區管理處昨召開「業商聯繫溝通座談會」，邀集近10家育苗、造林及伐採業商一同參與，會中重申森林經營導入FSC永續經營管理標準與理念，提供轄內各區域醫療資訊卡、護理包、瀕危物種及珍稀物種彩色圖卡等，由業商負責人將相關資訊納入內部教育訓練，強化作業人員對於職業安全衛生管理及生態保育的意識，若於發生意外事故或發現有瀕危物種時，依作業程序及時處置並完成通報。

FSC森林經營標準旨在要求森林經營單位在追求經濟效益的同時，也必須考慮到對環境的影響，並顧及森林周邊社區的利益。

東勢處轄管台灣中部14萬餘公頃的國有林地，為合理利用森林資源及維護生物多樣性，導入FSC森林永續經營管理標準，與國際接軌勢在必行。

東勢林管處指出，去年起辦理系列內化教育訓練及模擬稽核工作，為確保森林經營施業過程中，每一個環節都兼顧環境、社會、經濟等面向，會議中更針對勞工安全、勞工權利保障、環境衛生管理、當地居民權益等部分，與各業商進行意見交流及經驗分享。