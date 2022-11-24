林務局補助國產材驗證費用比例提高 上限15萬元

農委會林務局表示，國產木、竹材是最佳負碳資材，為鼓勵業者參與驗證，林務局公布「林產品驗證費用補助方式」，補助驗證費用比例提高為2/3，補助上限加碼至15萬元，即日起實施，鼓勵更多業者投入生產通過驗證的國產木竹材產品。

林務局表示，林務局推出「台灣木材」標章，讓國產木竹材有自己的身分證，凡是通過產銷履歷（TAP）-林產物、優良農產品（CAS）-林產品驗證合格者，或是取得台灣林產品生產追溯條碼（QR code）標示的廠商，其林產加工品均可使用「國產木竹材識別標章（台灣木材標章）」，確保廠商所生產的各類林產品，所使用木竹材原料為國產且具合法來源；也保障消費者所購買的各類林產品是符合環保的永續消費。

林務局說，不論是通過TAP林產物驗證的原料供應，或是通過CAS林產品驗證的產品販售，都具有碳保存效能，對農業淨零排放的效能相同，且木、竹材產品更攸關建物與居住環境的安全性。

林務局說，例如，申請驗證的TAP林產物以是否含環保署公告禁用於居家用途的防腐藥劑-鉻化砷酸銅（CCA）做為檢測標的；而CAS林產品驗證，更以符合國家標準(CNS)所列項目作為檢測基準。

林務局表示，「林產品驗證費用補助方式」，將補助驗證費用比例提高並加碼補助上限，讓CAS林產品及TAP林產物驗證費用的補助額度及上限一致化，業者只需就提供消費市場販售的產品品項，選擇合適的驗證類別參加驗證。

林務局說，選購通過驗證的台灣木材，除減少碳足跡、增加固碳，更可促進本土林業產業鏈的復甦、振興山村經濟，目前已納入2050年碳中和的重要路徑。