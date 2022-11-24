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洋香瓜認定災損聽陳吉仲的？ 農委會：會尊重第一線農改場判斷

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
台南後壁洋香瓜農委會疑因高溫少雨而「瘋欉」，農損嚴重。本報資料照片
台南後壁洋香瓜農委會疑因高溫少雨而「瘋欉」，農損嚴重。本報資料照片

台南的洋香瓜想循高雄小番茄感染銀葉粉蝨病蟲害（瘋欉、停止生長）的案例爭取天然災害補助，地方反映後，早由農改場、農糧署的專家現場會勘，判定為農民田間管理不佳導致病蟲害，但昨遭農委會主委陳吉仲在立法院翻盤，認定為天然災害，但要受災超過20%才可現金救助，要求本周農糧署再度會勘匯報；農委會今天表示，會尊重第一線農改場勘災人員的專業判斷。

根據農業天然災害救助辦法，天然災害指的是颱風、焚風、龍捲風、豪雨、霪雨、冰雹、寒流、旱災或地震所造成的災害，其中並沒有病蟲害；但其中也有但書，前項以外之天然災害發生，且有救助之必要時，得由中央主管機關專案認定之；今年小番茄染銀葉粉蝨病蟲害，並不在法規定義的天然災害中，但由農委會專案認定為天然災害。

立法院經濟委員會今天審查植物醫師法草案。農委會表示，農田病蟲害發生，農改場的人員有到現場會勘，若確實有蟲害，但是否有可能還有其他原因，專家還要做進一步認定。

農委會表示，植物衰弱時，就容易感染病蟲害；營養吸收不良、身體不好時，後期去看也一定會有，會尊重第一線農改場人員的現勘判斷。

除了高雄小番茄以外，台南的洋香瓜災損原因，是否也包含土地管理不當？農委會副主委黃金城說，土地管理不當並不會這麼大面積發生，頂多一兩個，氣候異常會影響多大，未來必須要特別注意。

至於昨天立委陳亭妃要求主委現勘，是否會影響天然災害救助標準？黃金城說，「主委去了也會聽取農改場建議，不會他自己說了算」。

農改場 農委會 立法院

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