健保部分負擔新制何時上路？ 薛瑞元鬆口：明年第1季

健保部分負擔新制原預計今年5月15日上路，但受到Omicron疫情影響暫緩實施，今天於立法院社會福利及衛生環境委員會，多名立委關注新制何時上路。衛福部長薛瑞元日前表示，部分負擔新制上路時程，將視疫情及經濟因素，評估上路時間應在今年年底或明年年初，而今天首度鬆口表示，上路時間比較可能在明年第一季，「但確定時間還沒有辦法抓」。

立委張育美質詢時表示，健保署長李伯璋不斷表示，部分負擔新制上路勢在必行，因此上路時間為何，「不要只聞樓梯響」。

薛瑞元說，部分負擔新制上路，約挹注健保100億元，對健保財務影響不大，主要是讓民眾有付費的概念，減少健保浪費，而新制上路前，希望給予醫療院所一個月以上修改資訊程式，因此上路時間比較可能在明年第一季，「但確定時間還沒有辦法抓」，原因是國內經濟復甦情形目前還不確定而有所變數。