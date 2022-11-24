成大醫院「雲端睡眠判讀」達成跨院睡眠技師判讀一致性

成大醫院睡眠醫學中心與成大醫學資訊研究所合作研究，開發「雲端睡眠判讀介面」系統。透過此一網路雲端系統下載睡眠生理檢查圖譜測驗題，讓技師可以在任一台電腦完成判讀，並上傳至前述介面系統，最後可獲得結果。

結合人機協同判讀介面，睡眠技師能不分地區、即時線上，達到跨院的判讀一致性評估，僅需一台電腦即可遠端完成睡眠生理訊號數據判讀及腦波特徵標註的所有流程，訓練成本低，達成效益高。

成大醫院表示，臨床上，進行睡眠多項生理監測儀的檢查，使用常規系統的判讀軟體助益有限，必須再由睡眠技師進行人工判讀，包含：睡眠階段、呼吸事件、打呼、血氧下降事件、腿動事件、磨牙事件、夢遊及心電圖異常等，配合錄影觀察，以提供睡眠專科醫生進行評估診斷。

然而，人工判讀非常耗時，產出報告約需2-4小時，且高度仰賴睡眠技師個人經驗，易造成判讀結果品質不一情況。

成大自2019年起，開發「雲端睡眠判讀介面」系統。2020年啟動系統測試，由成大醫院睡眠醫學中心5位資深技師上線使用系統判讀，做系統優化；2021年及2022年針對具有睡眠技師執照的專業人員舉辦全國性研討會，讓更多技師參與線上進行題目判讀。

目前已有超過百位技師透過一日工作坊形式接受訓練並給予回饋，客觀呈現判讀品質的提升。目前系統已達到商化系統規格。

大部分跨院睡眠技師們透過此軟體的測試，與資深專家的一致性提升至80％以上，仍有部分技師需要再提升與進步。這些判讀的差異，剛好也能提供給各睡眠中心進行技師的再加強訓練。