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汽機車快保強制險！本月30日起擴大舉發 最高罰3.2萬元

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

配合「強制汽車責任保險法」修法，交通部預告修正「違反強制汽車責任保險事件統一裁罰基準表」，11月30日起，針對未投保汽機車強制險者，不再以攔檢稽查舉發為限，駕駛人只要有超速、違停等交通違規被取締，系統可同步查核是否投保強制險，未投保就一併開罰，另，未投保還肇事將加重罰款，最高罰3.2萬元。

台中市豐原監理站黃站長建興表示，修法增列微型電動二輪車若未投保強制險，因攔查或違反其他交通事件被取締併同舉發者，可開罰750元到1500元。同時，未投保汽車強制險肇事者也將加重罰鍰，從現行的6000元到3萬元，提高到9000元至3.2萬元。

現行強制險違規罰單，已增加強制汽車責任保險重新投保繳費單，繳罰款可順便投保。

豐原監理站提醒，投保繳費單列印原投保機構資訊、保險費金額、繳費期限，及條碼(QR Code)，持繳費單至便利超商或透過QR Code刷卡繳交保險費，且現行網路投保相當便利，上路前先檢查是否完成投保強制汽車責任保險，替自己省荷包。

豐原監理站提醒，上路前先檢查是否完成投保強制汽車責任保險，替自己省荷包。圖／豐原監理站提供
豐原監理站提醒，上路前先檢查是否完成投保強制汽車責任保險，替自己省荷包。圖／豐原監理站提供

保險 監理站 違停

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