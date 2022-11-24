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微型電動二輪車11月底納管 45萬舊車明年底前完成領牌免徵450元規費

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
公路總局近期修法，要求微型電動二輪車得要掛牌才能上路，違者最高可罰可罰1200到3600元，新規11月30日上路。圖／公路總局提供
公路總局近期修法，要求微型電動二輪車得要掛牌才能上路，違者最高可罰可罰1200到3600元，新規11月30日上路。圖／公路總局提供

微型電動二輪車事故頻傳，為了便於管理，公路總局近期修法，要求微型電動二輪車得要掛牌才能上路，違者最高可罰可罰1200到3600元。新規11月30日上路，至於已上路的45萬輛舊車，則有兩年緩衝期。為了鼓勵民眾盡早掛牌，公路總局如今也規畫祭出規費減免措施，已上路的微型電動二輪車只要11月30日起，至明年底前完成掛牌手續，將免徵450元牌照和行照規費。

根據交通部統計，今年1到8月，微電車事故死亡人數為33人，去年同期死亡38人，肇事事故則高達5800多件，比去年同期4900多件高。

有鑒於微電車的肇事件數日益攀升，卻因不需申請牌照、投保強制險，常衍生改裝、車禍、無法理賠等爭端，公路總局因此修法納管後，不僅須年滿14歲才能騎乘，且還須登記領用懸掛號牌、投保強制險及行駛道路管理等規定，違規可罰1200元以上、3600元以下罰鍰。

為了鼓勵已上路的45萬輛微電車盡早掛牌，公路總局如今也祭出規費減免措施，只要在明年底前完成掛牌，將可免收450元的牌照和行照規範。不過11月30日後上路的微型電動二輪車新車領牌，仍需要繳交450元規費。

交通部政次陳彥伯表示，微型電動二輪車掛牌是一個新的政策實施，希望用鼓勵的方式，讓大家盡速領取牌照，安全上路，公路總局也有些規費免收的規畫，交通部原則上都會支持。

交通部 陳彥伯

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