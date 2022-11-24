快訊

「2023年生日運勢排行榜」出爐！強運前5名被這月份包辦、5月落吊車尾

世足賽／超熱血！日本球迷應援整場不放棄 加油歌沒停過感動記者

直播爆料兼帶貨 汪小菲的麻六記酸辣粉2天進帳2千2百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

珍貴鴨種禽流感全撲殺 農委會：相關研究會延宕1年左右

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會畜產試驗所宜蘭分所的養鴨中心因飼養漏洞，出現首例高病原禽流感H5N1亞型病毒。圖／宜蘭動防所提供
農委會畜產試驗所宜蘭分所的養鴨中心因飼養漏洞，出現首例高病原禽流感H5N1亞型病毒。圖／宜蘭動防所提供

因為感染高病原、高致死率的新興禽流感H5N1亞型，肩負鴨子保種育種的宜蘭養鴨中心，全場撲殺5010隻珍貴種鴨；農委會擬定復養計畫，首要清空消毒監測，同時修繕破損禽舍，推估6至8個月後可復養，但研究、品種選育工作將會延宕一年左右，才接得上。

農委會畜試所所長黃振芳表示，復養計畫期程需要6到8個月，要等環境絕對乾淨，要經過一連串得清潔消毒程序，確認沒有問題後，才能把外面異地備份的種蛋孵化，孵化後檢測沒有問題，才能真正的進來。

國家的養鴨中心防疫規格高於一般民間禽場，卻也在這波疫情中染疫，黃振芳表示，宜蘭養鴨中心防疫其實已經做得非常細膩、縝密，包括現場人員進出，要經過兩次淋浴更衣，衣服也都用顏色管理，不同鴨舍、不同區都有不同顏色；且不同區都必須要更換不同的雨鞋；每三個月都會針對走道、鴨舍區進行環境監測，定期的清潔消毒，幾乎能夠做得都做了。

他表示，日前畜試所也到宜蘭召開檢討會議，從整個環境面去看，宜蘭多雨，屋頂鏽蝕，恰好候鳥遷徙留下排疑被沖刷下來；另一可能是沖洗水時，下水道有柵欄攔截，但偶爾有鴨毛塞住時把柵欄拿起來，沒有及時放回去，有一點點時間點落差，未來復養，就會將這些細節更精進，如修繕屋頂。

黃振芳表示，平時的防疫工作，都已經是在「鴨蛋中挑骨頭」了，每個月檢討，每個月也召開分所得所務會報，針對鴨舍生物安全、鴨隻健康等等進行盤點，但仍發生禽流感，他感到非常遺憾。

他說，異地保種以經濟轉出去得，就把種鴨定期販售，種蛋部分定期外面定期更新，放超過兩周孵化率就下降，也因此定期更新；後面復養後，乾淨的種蛋孵化回來，就可以繼續做後續得品種選育，但依照時程，相關研究，至少會延宕一年左右。

宜蘭 禽流感 農委會

延伸閱讀

影／班班缺石斑惹議 潘文忠「皺眉」：一定吃得到4次 可能稍稍延後

斗南農友生產優質米外銷澳洲 在日本餐廳點這個吃得到

斗南稻米品質高 外銷澳洲首發啟航

【重磅快評】等魚長大的陳吉仲 那來本事管好蛋價？

相關新聞

健保部分負擔新制何時上路？ 薛瑞元鬆口：明年第1季

健保部分負擔新制原預計今年5月15日上路，但受到Omicron疫情影響暫緩實施，今天於立法院社會福利及衛生環境委員會，多...

微型電動二輪車11月底納管 45萬舊車明年底前完成領牌免徵450元規費

微型電動二輪車事故頻傳，為了便於管理，公路總局近期修法，要求微型電動二輪車得要掛牌才能上路，違者最高可罰可罰1200到3...

瘦瘦筆「易週糖」斷貨了 衛福部長薛瑞元請醫師這樣做

「瘦瘦筆」有助糖尿病患者控制血糖，更有減重效果，讓許多民眾自費購買用於減重，本報今獨家報導，瘦瘦筆「易週糖」全球缺貨，造...

冬天不見了？鄭明典：看到春季典型天氣型態 至今未見冬季特徵

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天白天主要雨區在北部，室外活動請小心。

雨下到周六清晨！吳德榮：投票日天氣好轉 下周三入冬第一波冷空氣到

中央氣象局發布大雨特報，東北季風及華南雲雨區東移影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

瘦瘦筆夯到斷貨 25萬糖友缺藥

全球糖尿病患、肥胖人口激增，用於控制血糖、體重的「瘦瘦筆」大缺貨。歐美兩大藥廠供不應求，禮來藥廠「易週糖」已在台斷貨一年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。