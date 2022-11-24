珍貴鴨種禽流感全撲殺 農委會：相關研究會延宕1年左右

因為感染高病原、高致死率的新興禽流感H5N1亞型，肩負鴨子保種育種的宜蘭養鴨中心，全場撲殺5010隻珍貴種鴨；農委會擬定復養計畫，首要清空消毒監測，同時修繕破損禽舍，推估6至8個月後可復養，但研究、品種選育工作將會延宕一年左右，才接得上。

農委會畜試所所長黃振芳表示，復養計畫期程需要6到8個月，要等環境絕對乾淨，要經過一連串得清潔消毒程序，確認沒有問題後，才能把外面異地備份的種蛋孵化，孵化後檢測沒有問題，才能真正的進來。

國家的養鴨中心防疫規格高於一般民間禽場，卻也在這波疫情中染疫，黃振芳表示，宜蘭養鴨中心防疫其實已經做得非常細膩、縝密，包括現場人員進出，要經過兩次淋浴更衣，衣服也都用顏色管理，不同鴨舍、不同區都有不同顏色；且不同區都必須要更換不同的雨鞋；每三個月都會針對走道、鴨舍區進行環境監測，定期的清潔消毒，幾乎能夠做得都做了。

他表示，日前畜試所也到宜蘭召開檢討會議，從整個環境面去看，宜蘭多雨，屋頂鏽蝕，恰好候鳥遷徙留下排疑被沖刷下來；另一可能是沖洗水時，下水道有柵欄攔截，但偶爾有鴨毛塞住時把柵欄拿起來，沒有及時放回去，有一點點時間點落差，未來復養，就會將這些細節更精進，如修繕屋頂。

黃振芳表示，平時的防疫工作，都已經是在「鴨蛋中挑骨頭」了，每個月檢討，每個月也召開分所得所務會報，針對鴨舍生物安全、鴨隻健康等等進行盤點，但仍發生禽流感，他感到非常遺憾。

他說，異地保種以經濟轉出去得，就把種鴨定期販售，種蛋部分定期外面定期更新，放超過兩周孵化率就下降，也因此定期更新；後面復養後，乾淨的種蛋孵化回來，就可以繼續做後續得品種選育，但依照時程，相關研究，至少會延宕一年左右。