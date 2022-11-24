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瘦瘦筆「易週糖」斷貨了 衛福部長薛瑞元請醫師這樣做

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
減重民眾爭搶「瘦瘦筆」易週糖，以致全球缺藥，薛瑞元說，藥品短缺下，請醫師開立處方時可以考慮使用其他替代藥品，或針對減重民眾採用其他的減重方式。記者曾學仁／攝影
減重民眾爭搶「瘦瘦筆」易週糖，以致全球缺藥，薛瑞元說，藥品短缺下，請醫師開立處方時可以考慮使用其他替代藥品，或針對減重民眾採用其他的減重方式。記者曾學仁／攝影

「瘦瘦筆」有助糖尿病患者控制血糖，更有減重效果，讓許多民眾自費購買用於減重，本報今獨家報導，瘦瘦筆「易週糖」全球缺貨，造成國內已經斷貨，受影響糖尿病友高達25萬人。不過，外界質疑衛福部只顧選舉，不顧糖友用藥權益。衛福部長薛瑞元表示，「不是這個樣子」，這是全球性缺藥問題，因瘦瘦筆有減肥效用，讓想減重的人「趨之若鶩」，而讓藥品供不應求。

薛瑞元說，目前食藥署已接觸廠商，希望確保藥品供應充足，而現在藥品短缺也請醫師開立處方時，可以考慮使用其他替代藥品，或針對減重民眾採用其他的減重方式。

薛瑞元今至立法院社會福利及衛生環境委員會進行「醫療服務點值長久失衡、人力科別與地域分布不均，應如何於總額支出制度中，達到全民健康保險經營永續與保障醫療權益等目標」專案報告，並於會前受訪。

減重 薛瑞元 衛福部

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