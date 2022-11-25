麥卡倫紀錄片致敬傳奇女性領導人，林心如獻上由衷敬意

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全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫，本月全球同步推出一部由真人真事改編的精彩傳記短片——《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》，感人重現第一次世界大戰後，前董事總經理Janet Harbinson女士的真實故事。這部向麥卡倫傳奇女性領導人致敬的紀錄片，即日起在麥卡倫官網線上播映，並將自12月8日起於信義遠百A13《麥卡倫 時光迴廊 特展》，限時展出傳記電影背後的精采故事以及「麥卡倫 Fine & Rare 珍稀系列1926 年」。

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傳記短片《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》重現第一次世界大戰後，麥卡倫前董事總經理Janet Harbinson女士的真實故事。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這部傳記短片完美詮釋小名為「Nettie」的前董事總經理Janet Harbinson女士，在1926年艱困的大時代背景下，如何以沉靜、睿智的領導風格，領導麥卡倫酒廠邁步向前，創造出不凡的恢弘之旅，為麥卡倫帶來深遠影醒。她為保護麥卡倫酒廠員工生計，勇敢代替意外過世的丈夫接手經營釀酒事業之餘，仍不忘回饋地方、照顧工人家眷，她一心傳承蒸餾工藝，不懈堅持歐洲橡木雪莉桶對單一麥芽威士忌獨特風味的影響力，為當時艱辛的釀酒事業，立下日後蓬勃發展的堅實根基。

麥卡倫前董事總經理Janet Harbinson女士，在1926年艱困的大時代背景下，領導麥卡倫酒廠邁步向前。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

年度話題華語劇《華燈初上》的製作人兼女主角林心如，看完紀錄片也深受感動：「雪莉橡木桶是麥卡倫的核心優勢，始終堅持無與倫比的工藝與創意這點，是成就麥卡倫威士忌卓越出眾的領導關鍵，與自己轉戰幕後的執著，以專業演員的精準眼光和對劇本的精雕細琢，只為了傳達給觀眾最美好的堅持理念不謀而合。」她同時充分展現對於麥卡倫的熱愛：「我一直是麥卡倫威士忌的忠實愛好者，每次工作或度假一定不忘帶瓶麥卡倫在身邊，對我而言是一種放鬆與MeTime的儀式感，也是陪伴和慰勞自己的方式。」

林心如看完紀錄片深受感動，由衷向所有在艱鉅逆境中努力重啟麥卡倫釀酒事業的前人，以及今日繼續堅持品牌精神的釀酒團隊表達致敬。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫前董事總經理Janet Harbinson女士，由實力派英美女演員艾蜜莉．摩提默（Emily Mortimer）擔綱演出。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一如麥卡倫對蒸餾工藝的堅持，紀錄片《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》也請到業界一流的金獎團隊來製作。紀錄片由以《哈利波特：火盃的考驗》風靡全球的金獎導演麥克．紐威爾（Mike Newell）執導；實力派英美女演員艾蜜莉．摩提默（Emily Mortimer），擔綱女主角Nettie；並由Nettie的侄孫——前麥卡倫董事長艾倫．史考特（本名為Allan Shiach），親自擔任編劇。他於1986年擔任麥卡倫董事長時，決定將「麥卡倫Fine & Rare珍稀系列1926年威士忌」裝瓶，讓Nettie所象徵的歷久彌新麥卡倫精神，繼續傳承下去。

「麥卡倫Fine & Rare 珍稀系列1926 年」，在2019年的蘇富比拍賣會中，締造出以150萬英鎊天價成交的紀錄。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫全球創意總監兼電影製作人Jaume Ferras表示：「電影藝術深植於麥卡倫的基因中，而前董事長Allan Shiach，更是位屢獲殊榮的電影編劇。將Nettie的故事拍成電影，是極大的挑戰，我們很榮幸能學習Janet Harbinson遵循信念與勇氣的特質，向她傑出的貢獻致敬。」

「麥卡倫Fine & Rare珍稀系列」，從1926到1995年，60個酒款橫跨70年悠長的時間軸，忠實記錄每個年頭對人類共有的非凡意義，是世上最完整、豐富，珍藏20世紀的單一麥芽威士忌的年份系列，更是品酩行家千金難求的藝術臻品。其中最為傳奇的1926年，因其獨特的稀有價值，被全球威士忌鑑賞家公認為「威士忌聖杯」，正是來自於Nettie的傳承。

Nettie悉心經營下釀製的「麥卡倫Fine & Rare珍稀系列1926 年」，在2019年、將近一百年後的蘇富比拍賣會中，締造出以150萬英鎊天價成交的紀錄，自此樹立麥卡倫威士忌的傳奇地位，亦象徵Janet Harbinson女士一生奉獻給家人、回饋當地及麥卡倫酒廠的超卓堅持，這支偉大年份稀世珍釀承載Nettie悠遠的遺緒，頌揚歷代釀酒職人畢生的心血，更是傳世後代的經典藝術品。

《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》官方網址：https://www.themacallan.com/zh-hant-tw/the-spirit-of-1926

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