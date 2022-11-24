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氣溫轉涼 新北漁業處推品嘗紅甘美味

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
冬天正是海鮮紅甘肥嫩富含油脂季節，做成生魚片、清涮石花凍紅甘魚片鍋、紅燒紅甘魚等都能變化出各種新鮮好滋味。圖／新北市漁業處提供
冬天正是海鮮紅甘肥嫩富含油脂季節，做成生魚片、清涮石花凍紅甘魚片鍋、紅燒紅甘魚等都能變化出各種新鮮好滋味。圖／新北市漁業處提供

天氣明顯變涼，民眾紛紛穿上外套出門，台灣周邊海域海水溫度也明顯下降，而冬天正是海鮮紅甘肥嫩富含油脂季節，做成生魚片、清涮石花凍紅甘魚片鍋、紅燒紅甘魚等，各式料理簡單處理都能變化出各種新鮮好滋味， 新北市漁業處今推薦走訪東北角餐廳，品嚐紅甘美味。

紅甘魚學名為杜氏鰤，是船釣客和磯釣客為喜愛的目標魚種之一，最大體長可達180公分，其眼至背部有一條暗色帶，左右體側中線各有一條黃色縱帶，由眼後直達尾柄部，紅甘魚習性兇猛，喜愛追逐獵物，主要以小魚(沙丁、烏尾冬)、頭足類及甲殼類等為食，主要棲息於較深礁石區海域，偶而可發現於近岸內灣區，北部和東北部海域的漁民常以延繩釣、一支釣或磯釣方式漁獲紅甘。

時序入冬，大陸沿岸流及黑潮交會漁東北角海域，貢寮區澳底漁港坤成8號娛樂漁船船長吳佳儒表示，紅甘、白帶魚、軟絲隨著海流聚集於澳底漁港周邊海域，正是體驗海釣的最佳時機，當地海釣船主們憑著長年討海所累積的經驗，充分掌握海潮及流向，帶領釣客前往漁汛最豐富的海域，讓參與海釣的民眾多能滿載而歸。

東北角天氣濕冷，將紅甘魚肉片成魚片，在石花凍火鍋內清涮一下，即可品嚐具有膠滑且細嫩口感的石花凍魚片，利用簡單的料理方式，就能品嚐到高級美味的紅甘魚，請大家來漁村遊玩千萬不要錯過。

新北市漁業處表示，東北角海域漁產資源豐富且多元，有許多新鮮美味的當季漁產都可在這裡被捕獲，誠摯邀請大家趁著天氣慢慢轉涼時，前往當地漁港走走，感受當地漁村特色風光及品嚐最道地的在地海鮮料理。

紅甘魚學名為杜氏鰤，是船釣客和磯釣客為喜愛的目標魚種之一，最大體長可達180公分。圖／新北市漁業處提供
紅甘魚學名為杜氏鰤，是船釣客和磯釣客為喜愛的目標魚種之一，最大體長可達180公分。圖／新北市漁業處提供
冬天正是海鮮紅甘肥嫩富含油脂季節，做成生魚片、清涮石花凍紅甘魚片鍋、紅燒紅甘魚等都能變化出各種新鮮好滋味。圖／新北市漁業處提供
冬天正是海鮮紅甘肥嫩富含油脂季節，做成生魚片、清涮石花凍紅甘魚片鍋、紅燒紅甘魚等都能變化出各種新鮮好滋味。圖／新北市漁業處提供

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