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「瘦瘦筆」大缺貨 一支1000元飆到1萬元
俗稱「瘦瘦筆」的易週糖等藥品大缺貨，台商及貴婦抱怨買不到藥，有的診所之前有囤藥，現在奇貨可居，「原本1支1000元就買得到，現在飆到1萬」，價格翻漲9至10倍，害真正的糖尿病患者者拿不到藥，實在太離譜。
台商林先生指出，原本長期固定每周注射一劑易週糖，才能有效控制血糖，但最近找遍全台各地醫療院所，都大缺貨，醫師告訴他，易週糖因為被減肥者爭搶囤貨，造成大缺貨，原本健保給付1支1000元，現在炒作飆漲至9000元、1萬元，價格翻漲10倍。
北部一名公立醫師透露，易週糖大缺貨，他也聽到有人賣到1支9000元。
林姓貴婦透露，她靠「瘦瘦筆」一個月減掉3公斤，完全沒有副作用，就算停用之後也沒有復胖。台南貴婦圈momo也抱怨瘦瘦針買不到，表示現在大家聚在一起最常討論的是「哪裡還搶得到？」，有的診所之前有囤藥，現在奇貨可居，「原本1支3000元就買得到，現在飆到1萬元」，但因為效果不錯，而且必須長期使用才能維持體重，還是有人會買。
據悉，易週糖等減重最早是在醫護圈裡傳開，由於打一針就能控制食慾，有不錯的減重效果，醫護人員瘋搶，而之後又有醫美診所推廣，很多貴婦到大醫院掃貨，常是一開口就「包30支」。
糖尿病已有多年的林先生最近對於缺藥也很苦惱，最近因為缺藥，醫師說必須換藥，他表示血糖變得高高低低，常覺得不舒服，抱怨政府「台灣的糖友這麼多，政府卻不管控藥物，如果血糖控制不好衍生更多的併發症，健保賠得完嗎？（指給付會增加更多）」。
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