「瘦瘦筆」夯到斷貨 糖尿病患者苦不堪言

全球肥胖人口增加，用於控制糖尿病患血糖、體重俗稱「瘦瘦筆」的「易週糖」及「善纖達」等藥品正夯，臨床醫師發現，許多想減重民眾，自費搶購「瘦瘦筆」，且國際貨源不足，致使糖尿病藥物在各醫療院所斷貨，初估全台至少逾一成25萬人被迫改使用其他替代藥品。

南部某部立醫院說，「易週糖近來更是一支都沒到貨」，可能要等到明年才有貨。

成大醫院新陳代謝科醫師歐弘毅表示，國內未規定只有新陳代謝科醫師才能開給糖尿病患者，且用途也不限於控制血糖，很多醫師都是開給自費想減重的人，如果不管控，「廠商出再多的貨可能都不夠減重市場使用」，對嚴重的糖尿病患者來說是不公平的。

高雄長庚醫院內分泌暨新陳代謝科副主任沈峰志說，缺藥高峰期只能靠管制來節省用藥，以糖尿病患者與糖化血紅素大於8.5以上，或有重大心血管疾病事件等病症的病人優先使用，同時建議其他患者改用其他胰妥善或口服藥替代，但因藥劑不足需改由每天施打或口服藥替代，不僅效果可能不如原先用藥，還會造成血糖波動，對相關疾病治療及追蹤帶來影響，甚至影響就醫意願。

台南市立安南醫院新陳代謝科醫師陳擇穎表示，現在連糖尿病患者用的腸泌素也幾乎全面斷貨。

糖尿病友林先生表示，因缺藥被換藥，血糖變得高高低低，常覺得不舒服，抱怨政府不管控藥物，如果血糖控制不好衍生更多併發症，健保付得完嗎？陳姓糖友說，以前健保看診一劑自費1千元，上月拿不到藥轉往台中就醫，一支易週糖要2500元，但後續買不到，本周被迫換新藥，感嘆「現在政府只忙顧選舉，不管小老百姓死活」。

高雄義大醫院國際減重暨糖尿病手術中心主任陳建翰指出，市面減重廣告施打「瘦瘦筆」，主要仍以「善纖達」為主，也是台灣通過核准可用的合法減重藥物，目前台灣核准都是用於控制糖尿病患者的血糖為主，例如胰妥善、胰妥讚、易週糖等藥，若將控制血糖的藥物用於減重，需要與醫師討論利弊得失，不可在網路或其他通路購買，以免傷身。