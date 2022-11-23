幹細胞移植添利器 北榮智慧化血液暨骨髓移植中心啟用

台北榮總骨髓移植締造許多輝煌紀錄，包括亞洲首例周邊造血幹細胞移植、國內首例ABO血型不合異體骨髓移植、非親屬間骨髓移植，成人及小孩非親屬多源臍帶血移植等，最新成立「智慧化血液暨骨髓移植中心」今日啟用。台北榮總北榮院長陳威明說，在當實習醫師時即立志要成為血液腫瘤科醫師，但下鄉跟著外科學習，因緣際會成為骨科醫師。

北榮總血液科主任蕭樑材說，智慧化血液暨骨髓移植中心設置8間無菌病房，空間增大1.5倍，每間病房都有對外窗，藉陽光照拂可穩定病人情緒；為方便探視並維護病人隱私，特別裝設「探視窗防霧科技玻璃」，可選擇屏蔽或透明；另設置「智慧床墊」，病人離床發出警示，提醒護理站人員。

此外，每床設有「生理監視器」，連結護理站，即時掌握病人各項生理資訊；以電子版取代紙本紀錄病床資訊，呈現醫囑，包括禁食、限用飲水量等告示，以提醒病人；特製物品傳送送箱，醫療人員定時集體進出，保持無菌環境，降低感染風險，透過各項智能系統，提升病人安全。

北榮於民國73年成立骨髓移植病房，由血液科、小兒血液科、輸血醫學科、放射腫瘤科、感染科、免疫科、社工室、營養部及護理部專業人員組成幹細胞移植團隊，除進行「全相合」幹細胞移植技術外，也有困難度相對更高的親屬間「半相合」幹細胞移植，至目前為止已完成超過2500例，移植數目持續穩定成長，逐年攀升，經驗及成績居國內各醫學中心領導地位。

依慈濟骨髓幹細胞中心統計，今年1至10月國內外有超過1600位患者尋求非親屬幹細胞捐贈者的配對，約有200位患者獲得血液骨髓幹細胞移植，為因應國內外患者治療的需求，把握黃金治療期，北榮特別整建「智慧化血液暨骨髓移植中心」。

去年雖受新冠疫情影響，北榮幹細胞移植團隊仍克服困難完成132例幹細胞移植，包括4位國際醫療病人，包括兩位來自越南及印尼半相合移植的病人、一位美籍「異體全相合」病人及一位印尼移工，卓越技術享譽國際。