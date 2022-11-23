40歲後大腦體積每10年縮小5％！大腦健康專家：7招預防失智、強化記憶力

摘要 1. 雷神索爾影星、39歲的克里斯．漢斯沃形象健康陽光，卻發現是阿茲海默症的高風險族，引發大眾對大腦健康的重視。 2. 加州大學洛杉磯分校的生物化學博士麥爾斯坦（Marc Milstein）指出，老化不一定會造成認知衰退。某些生活方式，對是否會罹患記憶相關疾病的影響，比基因還大。 3. 他建議7招可以提升記憶力、預防失智。包含：血壓、膽固醇與糖分管控，優質睡眠，健康飲食，避免抽菸，社交連結，學習技能。

39歲好萊塢男星克里斯．漢斯沃（Chris Hemsworth）以雷神索爾一角紅遍全球，陽光、幽默又健康的形象深植人心；然而，日前他投下震撼彈，坦承自己是阿茲海默症的高風險族，並宣布暫時息影來陪伴家人。

克里斯接受醫學檢查後，發現身上各別從父母遺傳到1條ApoE4基因，導致罹患阿茲海默症的機率，比一般人高出8至10倍。消息震驚全球，再次引發大眾對大腦健康的重視。

事實上，人過40歲後，大腦體積平均每10年縮小5％。根據世界衛生組織（WHO）預估，隨著全球老年人口持續增加，罹患失智症的人口，將從2030年7,800萬人，大增至2050年的1.39億人。

然而，老化並不一定會造成認知衰退。知名神經科學專家、加州大學洛杉磯分校的生物化學博士麥爾斯坦（Marc Milstein）指出，其實某些生活方式，對是否會罹患記憶相關疾病的影響，比基因還大。

以下是他建議立刻就能嘗試的7種方法，能夠在日常生活中，幫助提高記憶力，對抗失智找上門。

1. 不只心血管疾病，血壓和膽固醇也影響認知

人的心臟每天大約跳動11.5萬次，每次跳動都會將體內約20％氧氣輸送到大腦；但，高血壓會削弱心肌，是造成中風的主要原因之一，而多次中風會讓腦細胞受損，恐造成智力減退。不管什麼年齡層，正常血壓值應等於或小於120/80mmHg。

膽固醇對大腦與神經系統健康也很重要，建議每4至6年檢查1次。根據《刺胳針健康長壽》（The Lancet Healthy Longevity）雜誌一項研究指出，65歲以下、中年時期的膽固醇（低密度膽固醇，LDL）過高，10多年後被診斷為失智的風險，竟高出約60％。

2. 過量的糖是兇手，小心藏在包裝食品中

血糖是大腦的主要燃料——不夠，就會缺乏精力與能量；過多，卻會破壞血管和組織，導致過早老化和心血管疾病。因此，最重要的是，糖不是敵人，「過量的糖」才是！

尤其，要注意藉由包裝食品過分攝取糖分。在營養標示中，除了要對含有糖漿的食品有所警惕，如龍舌蘭糖漿、高果糖玉米糖漿之外，也要小心果糖、半乳糖、乳糖、蔗糖、葡萄糖（Glucose）、右旋糖（Dextrose）等成分。

3. 優質睡眠不可少，聽輕音樂有助益

加州大學柏克萊分校的神經科學暨心理學教授沃克（Matthew Walker）指出，深度睡眠可以預防失智，尤其是阿茲海默症；其他研究則發現，睡眠呼吸中止症若未經治療，患者記憶力喪失的風險會比一般人平均早10年發生。

健康的大腦每晚需要7至9個小時的睡眠。麥爾斯坦本人也用來增強記憶力與免疫力的簡單秘訣，包含就寢和起床時間保持一致；睡前1小時關閉手機等電子設備；睡前放鬆，比如聽輕音樂或進行正念呼吸練習；起床後，儘快到戶外曬太陽。

4. 顏色鮮豔的菜盤，能減少認知衰退風險

麥爾斯坦建議，消費者應該遠離會傷害腸道菌的食物添加劑和防腐劑，下手購買前，並先檢視食品的成分含量。

有益提升大腦認知力的食物，包含酪梨、堅果、藍莓，鮭魚等富含魚油的油性魚類（fatty fish），以及十字花科蔬菜，如芝麻菜、花椰菜、抱子甘藍和甘藍葉菜；研究甚至指出，色彩鮮艷的蔬果，富含黃酮類化合物，可讓認知能力衰退風險降低20％，如辣椒、芹菜等。

曾任耕莘醫院新陳代謝科門診營養師的高敏敏則分享，應該少吃5大傷腦食物：奶油或人造奶油，起司，紅肉、加工肉類，油炸、速食，糕點、甜點。

5. 不只抽菸者，二手菸與三手菸都有害

抽菸不只傷害肺部，對大腦也不好！抽菸者罹患失智的風險，比不抽煙者高出30％。周圍的人也深受其害，因為二手煙含有7千種化學物質，其中至少70種會致癌。

三手菸雖然不是菸，但是菸熄滅後，在環境中殘留的有害污染物，黏附於衣服、家具、地毯上，甚至可殘留在屋內長達6個月，威脅家人與鄰居。這種殘留物，會釋放對大腦有毒的化學物質。

6. 建立社交連結，問候或讚美他人都算

55歲以上經常參加晚宴等社交活動的人，因為受到重複的社會關係影響，因此失去記憶的風險比沒有社交活動的人低。

其實，平時也能藉由一些小善舉，建立起社交關係。例如，與某人問候平安，給予讚美但不期待任何回報，打電話給通常不會主動聯繫的親友等。

7. 不用只靠益智遊戲，學習新技能更有用

想要保有強大的記憶力，不用完全仰賴數獨、Wordle、填字等益智遊戲；事實上，學習新技能與獲取新資訊，反而是在大腦中建立連結的更有效方法。大腦建立的連結越多，就越有可能維持、甚至進一步強化記憶力。

如同健身會在不同日子鍛鍊不同部位的肌肉一樣，大腦也是。試著進行交叉訓練，在固定的練習週期之間，混和進行腦力活動（如學習語言、看書）與身體運動（如打網球、踢足球），是對抗失智的。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

資料來源：CNBC、Being Patient、AAN、NPR

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