這一款「瘦瘦筆」全國斷藥 估影響糖尿病友恐達25萬人

全球糖尿病患、肥胖人口增加，用於控制血糖、體重的「瘦瘦筆」正夯，讓歐美兩大藥廠供不應求，目前禮來藥廠的「易週糖」在國內已經斷貨，另一品牌諾和諾德的「胰妥讚」也是缺貨。糖尿病關懷基金會董事長、振興醫院新陳代謝科主任蔡世澤醫師說，受到缺藥影響，目前只能供應已開立這類藥物的病友，自費購買者建議改用其他藥物。宜蘭縣愛胰協會榮譽理事長游能俊說，全國糖尿病友現有約250萬人，受斷藥影響人數約占一成，將有25萬人需改用其他藥品。

「美食當前你也吃不下、吃不多。」蔡世澤說，近年來，一周注射一次，降糖效果不錯的腸泌素藥品(GLP1-RA)，經由抑制食慾，很容易減重4、5公斤而廣受歡迎。游能俊也說，許多想要減重民眾，即便沒有罹患糖尿病也會自費使用歸類於糖尿病用藥的瘦瘦筆，而「易週糖」缺貨已一年多，這一年來陸續收到藥廠訊息，供貨可能斷鏈，斷貨原因可能為藥廠生產線轉換等因素。

蔡世澤說，「瘦瘦筆」打破兩個迷思，一是以往糖尿病友自行施打胰島素，有人對針頭心生恐懼，但知道一週只要打一次、還有望減重，就不再抵制遲疑；二是民眾為了變瘦，不僅不怕挨針，自費也願意。儘管現在廠商仍提供每天注射的腸泌素劑，但由奢入儉難，許多人「天天打針很辛苦，已經回不去了。」

糖尿病學會常務理事杜思德說，「易週糖」斷貨應是藥廠生產線轉作新一代雙重腸泌素藥品（Tirzepatide），與民眾自費使用無關，日前糖尿病學會與糖尿病衛教學會聯合發函至台灣禮來藥廠，要求藥廠應穩定供貨，避免影響糖尿病患者用藥權益，而臨床上「胰妥讚」確實也因生產線轉作生產新藥而供貨不足，目前其服務的彰化基督教醫院已僅能開立健保用藥，停止開立自費用藥。

杜思德說，台灣禮來藥廠回函表示，全球對GLP-1RA（腸泌素藥品）需求出現急速成長，造成供應不足影響產能排程，台灣預估明年全年供貨持續不穩定，通知醫療人員暫停開立處方給予新病患，並優先考慮現有病患照顧，醫療人員應依專業臨床判斷協助病患適當的藥物調整。

經國際研究指出，第二型糖尿病的不良後果約40至70%與肥胖有關，20至40%為心血管問題，10至20%為血糖過高所致；腸泌素藥物對三者都有著力之處，針對前兩款，腸泌素更可列為主攻利器。

蔡世澤說，若是著眼控制血糖，除腸泌素針劑外，還可以選擇許多其他藥物，甚至自費口服腸泌素藥錠。若要兼顧減重，腸泌素針劑固然是好的選擇，但在藥品供需失調的情況下，少吃多動的作為仍可代償。何況國外紛紛興建新廠，貨源遲早有著落，大家不用焦慮過頭。

杜思德也說，目前腸泌素口服藥品「瑞倍適」尚未納入健保給付，每月藥費約5000至7000元不等，他將於明年初代表糖尿病學會與糖尿病衛教學會向健保署爭取健保給付，讓糖尿病友多一項選擇。

台灣肥胖醫學會理事、減重醫師蕭敦仁說，「易週糖」、「胰妥讚」確實已經斷貨及缺貨，近日診所接到民眾「尋藥電話」約增加兩成，可是減重不應完全依賴藥物，也不要被藥物綁架，用藥同時須調整生活習慣，包括少吃澱粉食物，禁喝含糖飲料、多運動，因此斷藥不用太在意，可尋求代餐、口服藥物等其他方式減重。