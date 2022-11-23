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中國醫大腸癌腹膜轉移新療法 患者食量增可正常生活

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院腹膜腫瘤治療中心主任張伸吉（左二）和其醫療團隊與女患者（右二）合影。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院腹膜腫瘤治療中心主任張伸吉（左二）和其醫療團隊與女患者（右二）合影。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

1名54歲女性，4年前因腹痛及大便出血，診斷罹有大腸癌第四期合併肝臟與肺臟轉移，原本經手術及化學治療後控制良好，去年底因感到腹脹消化不良，檢查發現有多處腹膜腫瘤轉移，造成嚴重腸道阻塞，醫師評估後，為她進行手術解決腸道阻塞的問題，再搭配「腹腔高壓氣霧化療」和「免疫細胞療法」不但癌細胞大量減少，5周內癌症指數也降了一半，患者仍舊可以持續正常生活。

中國醫藥大學附設醫院腹膜腫瘤治療中心主任張伸吉說，腹腔高壓氣霧化療可消滅腹膜腫瘤，免疫細胞療法則消除血液中腫瘤並增強免疫力，此種治療方式未增加患者的身體負擔，食量還逐日增加；在最新的一次腹膜病理切片中發現，幾乎看不見腫瘤，進食狀況也恢復正常，5周內癌症指數由9.56ng/ml 驟降至4.68 ng/ml。

他說，患者在接受合併治療期間未出現副作用，精神及體力狀況都無影響，仍舊可以持續正常生活，身體狀況恢復良好，再度擁有良好的生活品質，更加樂觀面對生命。

張伸吉說，大腸癌好發年齡為50歲以上的族群，死亡人數更高居癌症死亡率第3位。當大腸直腸癌進入腹膜轉移，其預後常常很差，不僅因擴散範圍過廣，對靜脈化療效果差，更常常造成腸道阻塞，進而降低全身免疫功能。

當高惡性度的大腸直腸癌腹膜轉移、在腹腔內擴散時，單一化學治療或手術治療可能已經不夠，目前臨床上可用於腹膜癌的治療方法有限，大多是標準的全身性化學治療，或再加上標靶治療，且預後效果不佳，靜脈化療下存活期的中位數也僅在13至16個月左右。全身性化學治療在部分病人僅具有適度的緩解率，可能達到中度改善，但伴隨著令人苦惱的副作用。

因此，在治療高困難度的大腸直腸癌腹膜轉移時，中國附醫專家團隊會採取「免疫細胞療法」及「腹腔高壓氣霧化療」的合併輔助治療，並透過微創給藥技術，將化療藥物奈米化再輔以高壓環境，均勻、深層打入腹膜腫瘤組織內直接毒殺惡性腫瘤，治療癌症帶給病人的腹部不適。

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