遊覽車第四季汽燃費減免措施出爐 估903家業者受惠

遊覽車第四季汽燃費減徵方案出爐。只要是今年7、8月出車率，相較108年同期出車率達7成以上者，汽燃費減徵5成；若是出車率未達7成以上者，汽燃費全免。公路總局表示，預估第四季約有903家受惠，稅收則會因此減少7384萬餘元。

公路總局在第三季時，也曾針對遊覽車實施汽燃費減免措施。根據公路總局統計，第三季全部減免汽燃費的家數總計773家，減徵五成的則有136家，總計短少9078萬餘元。

公路總局表示，受到疫情影響，為了協助遊覽車回歸正常營運，因此第四季再推汽燃費減徵措施。只要是今年7、8月出車率，相較108年同期出車率達7成以上者，汽燃費減徵一半；若是出車率未達7成以上者，汽燃費全免。

公路總局表示，前項出車率的計算方式，以公路總局遊覽車動態資訊系統統計資料為準，單日駕車時間5小時以上認定為出車營運。經遊覽車動態資訊系統比對，遊覽車客運業者所屬車輛查有未提供動態資訊介接異常紀錄時，該車不予減免汽車燃料使用費。

公路總局表示，今年第三季總計909家業者減徵，或是免徵汽燃費，預估第四季則有903家業者受惠，其中464家業者可以全免，439家業者則是減徵一半，整體汽燃費原本應收9833萬元，短收7384萬元。

至於明年是否還會再推類似措施？公路總局表示，由於目前業者的生意已逐漸回升，預估明年應不會再有減收汽燃稅的措施。