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雨下到投票日！下周冷空氣來襲「溜滑梯」式降溫 變冷時間點曝光
受到東北季風影響，中部以北、東北部今都有較大雨勢發生的機率，儘管周六投票日，水氣會逐漸減少，周日轉晴，不過下周三（30日）又有一波冷空氣南下，屆時溫度將溜滑梯，中部以北、東北部僅剩19、20度，其他地方約22度左右。氣象局表示，目前從預測資料來看，這波冷空氣確實比前幾波都強一些。
至於溫度是否還有再下降的空間。氣象局說，不排除有這個可能，仍需持續觀察。
氣象局表示，明後兩天受到東北季風，以及華南雲雨區東移的影響，各地都有降雨情形產生，其中中部以北、東北部都有較大雨勢發生的機率，其他地區則是雲多、偶飄雨的天氣型態。
氣象局說，周六，也就是投票日當天，隨著東北季風的水氣逐漸減少，僅剩下北部、東半部有降雨情形，其他地區則是多雲的天氣；周日(27日)一直到下周二(29日)，隨著東北季風減弱，整體水氣偏少，僅剩東半部、大台北山區有局部降雨。
不過氣象局提醒，下周三(30日)又有一波冷空氣南下，北部、東半部屆時有可能降雨，其他地區則是多雲。
至於溫度方面，氣象局表示，這一波冷空氣因為強度不強，所以這幾天低溫都沒有太大變化，大多維持在21至23度，高溫部分，明天中部以北、宜蘭花蓮為23至25度，中南部則是27至30度。
氣象局表示，周五隨著冷空氣強度減少，高溫將略微回升2至3度，不過周六開始，又有一股東北風南下，溫度又會再稍降，周日回暖，一直到下周二，各地天氣將來到28至31度，甚至是32度高溫。
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