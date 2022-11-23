雨下到投票日！下周冷空氣來襲「溜滑梯」式降溫 變冷時間點曝光

受到東北季風影響，中部以北、東北部今都有較大雨勢發生的機率，儘管周六投票日，水氣會逐漸減少，周日轉晴，不過下周三（30日）又有一波冷空氣南下，屆時溫度將溜滑梯，中部以北、東北部僅剩19、20度，其他地方約22度左右。氣象局表示，目前從預測資料來看，這波冷空氣確實比前幾波都強一些。

至於溫度是否還有再下降的空間。氣象局說，不排除有這個可能，仍需持續觀察。

氣象局表示，明後兩天受到東北季風，以及華南雲雨區東移的影響，各地都有降雨情形產生，其中中部以北、東北部都有較大雨勢發生的機率，其他地區則是雲多、偶飄雨的天氣型態。

氣象局說，周六，也就是投票日當天，隨著東北季風的水氣逐漸減少，僅剩下北部、東半部有降雨情形，其他地區則是多雲的天氣；周日(27日)一直到下周二(29日)，隨著東北季風減弱，整體水氣偏少，僅剩東半部、大台北山區有局部降雨。

不過氣象局提醒，下周三(30日)又有一波冷空氣南下，北部、東半部屆時有可能降雨，其他地區則是多雲。

至於溫度方面，氣象局表示，這一波冷空氣因為強度不強，所以這幾天低溫都沒有太大變化，大多維持在21至23度，高溫部分，明天中部以北、宜蘭花蓮為23至25度，中南部則是27至30度。