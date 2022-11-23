用iPAD管理農地 科技農夫「瓜瓜園」邱裕翔獲全國十大神農獎

台南市新化食用甘藷產銷班長（瓜瓜園）邱裕翔獲全國十大神農獎，他的父親、前班長邱木城在27年前也曾獲十大神農獎得主，父子兩代致力將台灣地瓜企業化經營，提高能見度，更行銷到世界18個國家，邱裕翔加入產銷班15年，建立生產履歷及完善契作經營制度，導入科技與自動化技術，制定標準化作業流程， 讓農業科技化及年輕化。

今年37歲的邱裕翔返鄉接下父親的棒子，他導入無人機、代耕機具，用iPAD開拍機巡田，被稱為科技農夫，農民技能增加就可拉高所得，保障農民及代耕隊收入，他說未來要努力的是讓生產越來越省工，農友收益收入被保障，還有好的保苗，與好的餐飲業者合作，種出更好的地瓜推向國際。

邱裕翔說，十大神農獎競爭很激烈，他面視過程非常緊張，但他想到得獎是對產銷班的肯定，會不會有壓力，其實做自己喜歡做的事，得獎只是努力被看到了，科技的進上加上團隊年輕化，說不定不至10年後，團隊就可再產生下一個十大神農獎，也是他肩負傳承的任務。

邱木城看到兒子接手產業，不只是生產更是在行銷上大放異彩，從和超商合作打開地瓜另一個能見度，現在又把地瓜行銷到18個國家，他開心說兒子從小玩地瓜到現在，承蒙各界的鼓勵才有今天，但勉勵他得獎是壓力的開始，是要讓你更進步更努力往前衝，得獎也是一個責任，未來要如何帶動地瓜產業更好，農民收入更穩定更好，這是得獎背後的目的，不是個人光環，「拿獎就要勇於承擔」。

農業局長李建裕代表市長黃偉哲致賀，他說，虎父無犬子，也期待第三代第3個神農獎早日誕生，他說地瓜以前是單打獨鬥，但有策略聯盟後，可以打團體戰，地瓜是旱作生產，面對極端氣候，透過策略聯盟，可讓地瓜越種越好，且是無毒的，是很好的健康食品，不論是內外銷都是很看好的一項作物。