聽新聞
test
0:00 / 0:00

用iPAD管理農地 科技農夫「瓜瓜園」邱裕翔獲全國十大神農獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新化食用甘藷產銷班長（瓜瓜園）邱裕翔獲全國十大神農獎。記者吳淑玲／攝影
台南市新化食用甘藷產銷班長（瓜瓜園）邱裕翔獲全國十大神農獎。記者吳淑玲／攝影

台南市新化食用甘藷產銷班長（瓜瓜園）邱裕翔獲全國十大神農獎，他的父親、前班長邱木城在27年前也曾獲十大神農獎得主，父子兩代致力將台灣地瓜企業化經營，提高能見度，更行銷到世界18個國家，邱裕翔加入產銷班15年，建立生產履歷及完善契作經營制度，導入科技與自動化技術，制定標準化作業流程， 讓農業科技化及年輕化。

今年37歲的邱裕翔返鄉接下父親的棒子，他導入無人機、代耕機具，用iPAD開拍機巡田，被稱為科技農夫，農民技能增加就可拉高所得，保障農民及代耕隊收入，他說未來要努力的是讓生產越來越省工，農友收益收入被保障，還有好的保苗，與好的餐飲業者合作，種出更好的地瓜推向國際。

邱裕翔說，十大神農獎競爭很激烈，他面視過程非常緊張，但他想到得獎是對產銷班的肯定，會不會有壓力，其實做自己喜歡做的事，得獎只是努力被看到了，科技的進上加上團隊年輕化，說不定不至10年後，團隊就可再產生下一個十大神農獎，也是他肩負傳承的任務。

邱木城看到兒子接手產業，不只是生產更是在行銷上大放異彩，從和超商合作打開地瓜另一個能見度，現在又把地瓜行銷到18個國家，他開心說兒子從小玩地瓜到現在，承蒙各界的鼓勵才有今天，但勉勵他得獎是壓力的開始，是要讓你更進步更努力往前衝，得獎也是一個責任，未來要如何帶動地瓜產業更好，農民收入更穩定更好，這是得獎背後的目的，不是個人光環，「拿獎就要勇於承擔」。

農業局長李建裕代表市長黃偉哲致賀，他說，虎父無犬子，也期待第三代第3個神農獎早日誕生，他說地瓜以前是單打獨鬥，但有策略聯盟後，可以打團體戰，地瓜是旱作生產，面對極端氣候，透過策略聯盟，可讓地瓜越種越好，且是無毒的，是很好的健康食品，不論是內外銷都是很看好的一項作物。

邱裕翔的成就有透過生產履歷的建立，整合產銷班數百農友標準化甘藷生產作業，結合創新技術將傳統栽種工法轉型專業代耕規畫系統，成立台灣最大甘藷機耕團隊，帶領數百農友走向智慧農業；結合現代科技讓務農可以帶iPAD巡田，吹冷氣開曳引機；著手環境認證，是全世界第一個通過甘藷足跡的產銷班，也獲清真認證，設立台灣第一家地瓜生態故事館，將格外料循環再利用，延伸變成土地肥料或憨吉牛飼料，帶領台灣地瓜參加法國巴黎食品展，台灣彩色地瓜獲德國科隆國際食品展最佳創新商品。

台南市新化食用甘藷產銷班長（瓜瓜園）邱裕翔（右三）獲全國十大神農獎，農會和區長前往致賀。記者吳淑玲／攝影
台南市新化食用甘藷產銷班長（瓜瓜園）邱裕翔（右三）獲全國十大神農獎，農會和區長前往致賀。記者吳淑玲／攝影
台南市新化食用甘藷產銷班長邱裕翔（右四）獲全國十大神農獎，感謝一起打拚的班員。記者吳淑玲／攝影
台南市新化食用甘藷產銷班長邱裕翔（右四）獲全國十大神農獎，感謝一起打拚的班員。記者吳淑玲／攝影
台南市新化食用甘藷產銷班長（瓜瓜園）邱裕翔獲全國十大神農獎（右），農業局長李建裕（左）代表市長黃偉哲致賀。記者吳淑玲／攝影
台南市新化食用甘藷產銷班長（瓜瓜園）邱裕翔獲全國十大神農獎（右），農業局長李建裕（左）代表市長黃偉哲致賀。記者吳淑玲／攝影
台南市新化食用甘藷產銷班長（瓜瓜園）邱裕翔（左）和父親邱木城相隔27年獲全國十大神農獎。記者吳淑玲／攝影
台南市新化食用甘藷產銷班長（瓜瓜園）邱裕翔（左）和父親邱木城相隔27年獲全國十大神農獎。記者吳淑玲／攝影

團隊 農民 iPad

延伸閱讀

開箱影片／漲價的iPad 10和iPad 9買哪台？這3點決定、非全貼合螢幕恐成致命傷

開賣了！M2版iPad Pro「至少等2週才到貨還漲價」 果粉：M1版還是最香

法式地瓜不違和 大葉大學餐旅選手奪廚藝金牌

蘋果iPad新專利曝光更像MacBook？ 巧控鍵盤加入「這1塊」尬筆電

相關新聞

傳「班班吃石斑」暫緩？陳吉仲：供給學校的魚要更大隻

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，由教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，學生本學期可吃4次(每月...

每天吃鹽酥雞+手搖飲...他三酸高油脂飆到5千多 醫急換血救回一命

南投縣44歲蕭姓男子腹痛三天痛到吐，半夜到南投醫院急診，抽血檢查發現血糖、膽固醇及解脂脢超標，而三酸甘油脂更飆到5339...

立委嘆蛋價回不去 陳吉仲：只承諾解決「蛋荒」沒說解決「蛋價」

行政院主計總處日前公布我國10月CPI為2.72%，比9月2.76%下降，但雞蛋漲幅為39.99%，是46個月以來新高，...

機車考照變革！ 明年場考、筆試都調整 危險感知也算分

機車肇事率居高不下，為了降低事故率，交通部擬規畫在機車考照部分增加「實際道路路考」，預計明年先挑選幾個駕訓班試辦道路駕駛...

牽手762的約定 阿里山林鐵柴油機車DL-34要去英國了

2018年英國威爾普蘭菲爾鐵路，向阿里山林業鐵路提出借用柴油機車交流構想，林務局派人赴英參訪考察，洽談交流，基於雙邊互惠...

台南洋香瓜被認定管理問題 陳亭妃氣爆叫陳吉仲核天災救助

高雄美濃橙蜜香小番茄嚴重瘋欉(無法繼續生長），在民代要求下多次勘災，病蟲害最後被農委會列為農業天然災害現金救助區；此例一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。