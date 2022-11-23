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班班吃石斑恐跳票 新北：若無法如期供應將調整菜色

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，石斑魚肉品質好且烹調方式多以清蒸、糖醋為主，學生接受度高，還有學校反應會吃不夠。圖／雙翼食品公司提供
新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，石斑魚肉品質好且烹調方式多以清蒸、糖醋為主，學生接受度高，還有學校反應會吃不夠。圖／雙翼食品公司提供

中央為搶救石斑魚銷量，透過學校午餐食用國產石斑魚，讓學生一學期可吃4次，但有團膳業者說，教育局昨日才臨時通知他們下周沒貨，讓其他業者不禁無奈地開玩笑稱「下周選舉完，石斑就沒了」。新北教育局說，將函請中央加速漁貨處理，並請示相關配套措施，如確定無法預期供量，會請學校先行調整午餐菜色。

新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，目前新北市從11月第一周開始實施，但部分學校還沒吃到，就收到石斑魚缺貨的消息，跟市府了解情況後，目標是盼讓所有師生至少吃到一次，後續供貨問題，市府說會再跟中央協調，若供貨仍來不及，恐下學期才會吃得到石斑魚。

魏聖哲說，可能因教育部規定石斑魚要除刺，加工不及導致貨源吃緊，但當初中央說漁獲都準備好，昨日教育局才臨時通知下周沒貨，也有其他業者開玩笑稱「下周選舉完，石斑就沒了。」此外，魏也說，石斑魚肉品質好且烹調方式多以清蒸、糖醋為主，學生接受度高，還有學校反應會吃不夠。

新北教育局說，配合中央時程，新北於10月中啟動規畫並與漁業處合作，11月第一周在4校自立廚房試辦，並已於11月第三周起全面執行，預計受惠師生共約28萬名。至於針對供貨量能不足，教育局說，將函請中央加速漁貨處理，並請示相關配套措施，如確定無法預期供量，會請學校先行調整午餐菜色。

新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，石斑魚肉品質好且烹調方式多以清蒸、糖醋為主，學生接受度高，還有學校反應會吃不夠。圖／雙翼食品公司提供
新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，石斑魚肉品質好且烹調方式多以清蒸、糖醋為主，學生接受度高，還有學校反應會吃不夠。圖／雙翼食品公司提供
新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，可能因教育部規定石斑魚要除刺加工不及，導致貨源吃緊。圖為石斑魚進貨照／雙翼食品公司提供
新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，可能因教育部規定石斑魚要除刺加工不及，導致貨源吃緊。圖為石斑魚進貨照／雙翼食品公司提供

教育局

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