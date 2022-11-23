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滿山楓紅再等等 奧萬大拚下周轉冷催化「楓」景
時序入秋冬，南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區內變色植物接連換新妝，但因今年秋季乾熱少雨，楓紅狀況慢，目前僅賞楓平台楓葉轉紅；不過，下周三將有冷空氣報到，屆時各區楓葉可望陸續變紅，12月至1月仍有機會欣賞「楓」景。
奧萬大有「楓的原鄉」美名，海拔位居1100至2600公尺，因海拔夠高，每年入秋只要夠冷夠濕，當地楓香、黃金楓樹、落羽松等變色植物就會接力變色，漫步在賞楓步道，看著楓紅、藍天、綠樹串成美景，讓人彷彿置身異國是一大享受。
但奧萬大森林遊樂區指出，過去通常在11月初，園區楓葉就會陸續轉紅，但因今年入秋後氣候偏乾熱，楓紅狀況欠佳，目前僅賞楓平台可見橘紅秋景，楓林區、賞鳥區、森林公園等大片楓香林還沒變色，但隨後續氣候變化仍可能陸續轉紅。
園方人員表示，近幾日雖開始飄雨，但前陣子實在太乾熱，土壤乾燥，且氣溫冷度不足，因此下雨也沒太大幫助，不過，氣象預報，下周三將有冷空氣報到，屆時若低溫持續且有水氣將能催化楓葉變色，12月至1月仍有機會欣賞楓紅美景。
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