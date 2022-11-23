立委嘆蛋價回不去 陳吉仲：只承諾解決「蛋荒」沒說解決「蛋價」

行政院主計總處日前公布我國10月CPI為2.72%，比9月2.76%下降，但雞蛋漲幅為39.99%，是46個月以來新高，立委關心蛋價是否回不去，農委會主委陳吉仲今天表示，蛋價要降價的前提，是飼料價格要調降，不能讓農民賠本生產，要確保雞蛋供應無虞，價格則回歸市場機制。

立法院經濟委員會邀請農委會主委針對「如何完備農民福利制度」進行專案報告。

立委李貴敏說，從網路搜尋「蛋價」，都會找到多篇關鍵字「陳吉仲、負責」的文章，今年3月時，陳吉仲允諾解決蛋價問題，但現在已經11月，蛋價仍居高不下，甚至連學校午餐都吃不到全蛋，質疑農委會解決蛋價和蛋荒的方式，就是從國外進口雞蛋嗎？

立委呂玉玲說，國內蛋價從年初開始，一路飆漲，從每台斤30多元，現在已經40多元，且沒有降價趨勢，雖然國際原物料黃小玉(黃豆、小麥、玉米)價格調漲，但看不到農委會在控制蛋價上有任何作為，她也問陳吉仲「蛋價回不去了是嗎？」

陳吉仲說，他只有承諾解決「蛋荒」，沒說要解決「蛋價」，去年飼料價格跟今年價差大，黃豆玉米漲幅跟今年同期相比，比雞蛋還大，飼料價格漲價，不能讓農民虧損賣蛋，農民要有基本利潤，只能確保國內產蛋、供應無虞，蛋價漲跌要看飼料成本是否有降價空間，農委會尊重市場機制。