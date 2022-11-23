楊貴媚談顧媽經 提醒正確長照知識

資深藝人楊貴媚身穿創世基金會綠色T恤、黑色長褲，分享自己照顧中風母親10多年的經驗。她感嘆，在照顧的時候不知道去哪裡找長照相關資訊，包括母親臥床容易壓傷手、腰等地方，還有中風者的口腔健康很重要等資訊，是後來照顧母親才親身體會，呼籲民眾可到「照護e點靈」網站查詢相關資訊。

楊貴媚分享說，原本以為母親個性獨立堅強、身體健康，中風很快就會好了，沒想到轉眼間已照顧她10幾年。在照顧期間，她到處找長照資訊卻求助無門，後來在朋友與自己不斷試錯下才逐漸上手。她說，母親左邊中風，腳無法放下來，因此抱媽媽時很像在跳舞，雖然很辛苦，但也覺得很幸福。

楊貴媚也說，由於媽媽嘴巴受中風影響，有吞嚥困難，因此要幫她刷牙，吃飯時還要提醒她吞嚥，但牙齒長期被食物影響還是蛀光，但因中風嘴巴很難打開，很多醫院不願收治，後來到雙和醫院才解決問題。

被問到長期臥床者那裡容易壓傷？楊貴媚很快就指出手、腰、腳等部位，還自嘲「久了都知道了」。

創世基金會護理長黃雯靖強調，耳朵、口腔、肩胛骨、髖部等地方也是長期臥床者容易壓傷的地方。楊貴媚則鼓勵民眾若有長照困難，可以上創世的「照護e點靈」網站，裡面有長照申請流程、實際經驗分享，有問題還可連絡基金會，她希望民眾不要再走自己過去的冤枉路、減少負擔。

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