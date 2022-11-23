快訊

獨／汪小菲火爆毀新婚夜 傳曾向大S求助金援4千多萬救急

5劑免費快篩又來了！12/1起幼兒、長者可再領 第8輪實名制同步實施

直播／疫情平穩 今增本土17,841、境外51、病歿31

身障保留車位太少 藍委籲提高至5%

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
藍委陳以信23日召開記者會，呼籲朝野連署將公有身障車位從2%提升至5%。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
藍委陳以信23日召開記者會，呼籲朝野連署將公有身障車位從2%提升至5%。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「台灣有5%身障人口，但身障停車位只有2%，應該要提高！」國民黨立委陳以信與身障團體23日召開記者會，呼籲修正《身權法》第56條，將身障者停車保留位從2%提高至5%。陳以信說，修法除了增加公有身障車位外，也可鼓勵民間增設。行無礙協會理事扶漢民建議，身障停車證的核發應以實際需求審核。

身障者需要車位

陳以信表示，全國領有身障手冊者有120萬人，佔總人口5%，但現行《身心障礙者權益保護法》第56條規定，國內公共停車場僅保留2%位置，因此希望提高比例至5%，保障身心障礙者權益。他也說，若未滿20個車位的停車場應至少有1個身障車位，政府也應修法鼓勵民間停車場設立5%身障車位。

多元創能翻轉聲明協會秘書長鄭自強說，他是重度身障者，若要到大眾運輸無法抵達的地方就一定要開車，但常發現身障車位遭到占用，可身障者上下車、拿輪椅等動作都需要大空間，無法停到一般車位，即使通知管理單位要車主移車，等車主出現也會影響到工作與生活權，並不公平。

以實際情況審核

扶漢民則建議，希望身障停車位的核發能以實際需求為審核標準，有些身障者可能是器官或聽力受損，但行動並沒有障礙，當他們看到在身障車位開車的車主四肢健全時，心理非常難受。陳以信則回應說，會建議增加智慧監控等方式，降低一般民眾占用身障車位的狀況。

陳以信辦公室助理、同為身障者的黃筱智表示，全國公有停車位的身障車位占比2.54%，若能提升至5%，全國可以增加1.7萬個身障車位。她也說，若以縣市來看，高雄市與彰化縣的比例仍不到2%，需要加強；目前全國僅有新竹到達5%的門檻，希望能推動立法，對身障者有更多保障。

目前依法占用身障停車位須處罰鍰600至1200元，但扶漢民認為，雖然通知管理單位或報警都能讓車主移車，但占用情況還是屢見不鮮，希望能加強管控。

【更多精采內容，詳見

身障者 陳以信 車主

延伸閱讀

保障身障者停車權益 藍委提修法增加身障車位

保障身障者權益 陳以信提修法：提高身障停車位至5％

公共場所身障保留車位占比不足 立委促修法增加停車位

每年花逾120萬製作問政影片 立委籲不必要預算砍就砍

相關新聞

立委嘆蛋價回不去 陳吉仲：只承諾解決「蛋荒」沒說解決「蛋價」

行政院主計總處日前公布我國10月CPI為2.72%，比9月2.76%下降，但雞蛋漲幅為39.99%，是46個月以來新高，...

機車考照變革！ 明年場考、筆試都調整 危險感知也算分

機車肇事率居高不下，為了降低事故率，交通部擬規畫在機車考照部分增加「實際道路路考」，預計明年先挑選幾個駕訓班試辦道路駕駛...

牽手762的約定 阿里山林鐵柴油機車DL-34要去英國了

2018年英國威爾普蘭菲爾鐵路，向阿里山林業鐵路提出借用柴油機車交流構想，林務局派人赴英參訪考察，洽談交流，基於雙邊互惠...

獨／野放黑鳶民宅抓雞還索食 基隆鳥會再送牠回山裡去

基隆山區上個月出現一隻黑鳶，腳有編號M6，卻飛到民宅想抓雞籠裏的雞，但獵捕不成，還向老闆索食，一點也不怕人。基隆鳥會前往...

傳「班班吃石斑」暫緩？陳吉仲：供給學校的魚要更大隻

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，由教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，學生本學期可吃4次(每月...

「班班吃石斑」跳票？ 北市：12月原定吃兩次看農委會供貨

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，由教育部與農委會執行「班班吃石斑」，不過傳出部分縣市可能要暫緩。中華民國餐盒同業公會理事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。