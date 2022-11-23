身障保留車位太少 藍委籲提高至5%

「台灣有5%身障人口，但身障停車位只有2%，應該要提高！」國民黨立委陳以信與身障團體23日召開記者會，呼籲修正《身權法》第56條，將身障者停車保留位從2%提高至5%。陳以信說，修法除了增加公有身障車位外，也可鼓勵民間增設。行無礙協會理事扶漢民建議，身障停車證的核發應以實際需求審核。

身障者需要車位

陳以信表示，全國領有身障手冊者有120萬人，佔總人口5%，但現行《身心障礙者權益保護法》第56條規定，國內公共停車場僅保留2%位置，因此希望提高比例至5%，保障身心障礙者權益。他也說，若未滿20個車位的停車場應至少有1個身障車位，政府也應修法鼓勵民間停車場設立5%身障車位。

多元創能翻轉聲明協會秘書長鄭自強說，他是重度身障者，若要到大眾運輸無法抵達的地方就一定要開車，但常發現身障車位遭到占用，可身障者上下車、拿輪椅等動作都需要大空間，無法停到一般車位，即使通知管理單位要車主移車，等車主出現也會影響到工作與生活權，並不公平。

以實際情況審核

扶漢民則建議，希望身障停車位的核發能以實際需求為審核標準，有些身障者可能是器官或聽力受損，但行動並沒有障礙，當他們看到在身障車位開車的車主四肢健全時，心理非常難受。陳以信則回應說，會建議增加智慧監控等方式，降低一般民眾占用身障車位的狀況。

陳以信辦公室助理、同為身障者的黃筱智表示，全國公有停車位的身障車位占比2.54%，若能提升至5%，全國可以增加1.7萬個身障車位。她也說，若以縣市來看，高雄市與彰化縣的比例仍不到2%，需要加強；目前全國僅有新竹到達5%的門檻，希望能推動立法，對身障者有更多保障。

目前依法占用身障停車位須處罰鍰600至1200元，但扶漢民認為，雖然通知管理單位或報警都能讓車主移車，但占用情況還是屢見不鮮，希望能加強管控。

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