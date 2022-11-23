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「班班吃石斑」跳票？ 北市：12月原定吃兩次看農委會供貨

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
為了搶救石斑魚，政府砸6億元，由教育部與農委會執行「班班吃石斑」。本報資料照片
為了搶救石斑魚，政府砸6億元，由教育部與農委會執行「班班吃石斑」。本報資料照片

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，由教育部與農委會執行「班班吃石斑」，不過傳出部分縣市可能要暫緩。中華民國餐盒同業公會理事長陳明信坦言，當大家同一時間都要的時候，有調度問題。北市教育局表示，11月目前只吃一次、12月原本預定要吃兩次，供貨量還是要看農委會決定。

陳明信表示，近期會讓學生陸續吃到第一次，由於12月前必須吃到2次，第二次盡力讓學校錯開，來解決調度的問題，因此無法保證第2次會在什麼時候吃到，但一定會妥善安排。

陳明信表示，石斑魚料理需要經過處理和加工，較為耗時，加上北北桃的學生數量較多，漁貨要同時供應會有調度的問題，且北部石斑魚確實比較少，以致有供貨量不足的問題。

北市教育局長陳素慧表示，北市學校是透過產發局下訂，大約是10月來公文，11月初有做一次食安查核，校園在11月只吃一次；12月原本預定要吃兩次，至於供貨量還是要看農委會決定。

農委會 北市 教育局

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