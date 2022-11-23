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新型多模式止痛 有效全程降低手術疼痛感

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童醫院戴元基主任，做麻醉諮詢。圖／童綜合醫院提供
童醫院戴元基主任，做麻醉諮詢。圖／童綜合醫院提供

26歲陳姓女患者，騎車車禍導致顏面骨折，臉部腫脹又疼痛，需送手術室進行骨折固定復位手術，進行手術前麻醉諮詢時，她向麻醉諮詢的戴元基主任表達對於手術非常恐懼，害怕手術過程與術後疼痛，醫師建議可使用多模式止痛MMA(Multi-modal Analgesia)的止痛技術，預防疼痛並降低疼痛感。

患者依醫師建議選擇使用多模式止痛MMA三日型藥物，手術前開始使用止痛藥物來預防疼痛發生，手術過程血壓穩定並順利，手術後到恢復室也沒有出現噁心嘔吐的不適感，術後隔天也沒有出現疼痛感覺，還可以正常飲食與下床活動，住院5天即出院返休養。

陳姓女患者說，這次手術後的止痛效果好，使用多模式止痛MMA的止痛方式，讓她感覺不太到手術後疼痛，跟親友所說的手術後非常疼痛的感受不同，所以術後很快就能吃東西與活動。

童綜合醫院麻醉部疼痛科戴元基主任指出，多模式止痛是國際最新趨勢，使用多種機制的藥物搭配低劑量嗎啡類藥物，對疼痛傳導進行多點控管，減輕單一止痛藥物的劑量與物作用，可在手術前預防性止痛，並在手術過程中全程持續阻斷身體疼痛感，受術後運用自控式PCA(Patient Controlled Analgesia)搭配特調藥方，讓病患能自己控制藥物的劑量，是目前最佳的止痛方式。

病患面對手術時，大部分的人都處於緊張又害怕的狀態，醫院設置麻醉諮詢門診，由專門的麻醉科醫師提供諮詢與建議。戴元基主任表示，麻醉用藥的劑量與疼痛控制計畫，都需要依據病患的疾病、體質、生活方式與各種生理數據變化進行調整；因此呼籲民眾，與麻醉科醫師進行充分溝通與合作非常重要，才能夠降低麻醉風險。

童醫院為患者麻醉術前準備。圖／童綜合醫院提供
童醫院為患者麻醉術前準備。圖／童綜合醫院提供

手術 醫師 患者

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