機車考照變革！ 明年場考、筆試都調整 危險感知也算分

機車肇事率居高不下，為了降低事故率，交通部擬規畫在機車考照部分增加「實際道路路考」，預計明年先挑選幾個駕訓班試辦道路駕駛體驗課程。公路總局副局長張舜清表示，預計會有兩種試辦方式，一種為考生取得駕照後，直接參加駕訓班的道路駕駛訓練，另一種則是直接列在駕訓班的術科裡面，最終會如何進行，會再和交通部報告後做最後決定，預計最快明年上半年開始試辦。

張舜清表示，之前曾委託陽明交大研究顯示，透過機車駕訓班取得駕照，可以降低二分之一的違規率，肇事率也降低至少三分之一以上，因此希望朝向機車駕訓普及化的方向推動，長期目標則是推動機車道路考驗，不過這個目標還要循序推動，也要和外界溝通，希望明年度推試辦計畫，鼓勵駕訓班設計道路駕駛體驗課程。

張舜清也透露，目前想法是分兩種方式，一種是考生已經取得駕照，可直接參加駕訓班設計的道路駕駛體驗課程，這種就不需要太多配套措施，可以上路的時間也比較快；另一種則是試辦方式，也就是直接列在駕訓班的術科體驗，由於考生還不具備正式駕駛執照，所以需要有學習駕照、保險等配套，上路過程也要有教練從旁協助，以及法律配套等，這個籌備時間就會比較長。

張舜清表示，若成效不錯的話，最終目標是除了在駕訓班推廣，還會把道路駕駛訓練納入考驗項目。

至於試辦時程，張舜清表示，最終採取哪一個方案，還是同步並行，還要再和交通部報告，再做最後決定，如果是第一個，不需要修法，只要擇定路線和實施地點，最快明年上半年就可以對外實施，另外也會有補助作為誘因，鼓勵大家參加。

張舜清也提到，交通部今年補助駕訓班總計兩萬個名額，每人補助1300元，明年交通部已經加碼，至少補助4萬個名額，至於補助金額是否會再增加，還要再確認。

除了機車擬試辦道路駕駛訓練外，張舜清表示，明年也將調整「場內路考」和筆試項目，增加無紅綠燈「停、讓」路口和考驗比重，另危險感知測驗也擬納入強制考照項目，目前已在研議中，預估約24萬人受影響。

張舜清表示，明年場考設計上會做微調，強化非號誌路口的停讓的觀念，要讓用路人看到相關停靠標誌就知道要停讓；筆試題目也會增加相關比重。此外，機車考試前，現行都有所謂的危險感知平台的體驗，但不是屬於考試項目，目前也在研議是否要納入考試項目之一。