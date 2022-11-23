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牽手762的約定 阿里山林鐵柴油機車DL-34要去英國了
2018年英國威爾普蘭菲爾鐵路，向阿里山林業鐵路提出借用柴油機車交流構想，林務局派人赴英參訪考察，洽談交流，基於雙邊互惠姊妹鐵路情誼，上午在嘉義車庫園區舉行阿里山林鐵DL-34柴油機車台英交流啟程儀式，林務局長林華慶與威爾普蘭菲爾鐵路秘書麥瑞禮，在DL-34機車頭前握手，在來賓見證及鳴笛聲中，台英交流啟程。
擔任外交大使的「DL-34」柴油機車，乘載來自台灣阿里山林業鐵路的林鐵精神與熱情，與威爾普蘭菲爾鐵路約定成真，DL-34預計30 日從台北港開航，明年1月1日像新年禮物般，送達英國利物浦港，在特定節日公開展出，林務局 將派代表與威爾普蘭菲爾鐵路定期交流互訪。
2018年英國威爾普蘭菲爾鐵路向阿里山林業鐵路，提出借用柴油機車交流構想，2019年7月5日在林務局國際鐵路交流會議，確認互惠合作租借DL-34柴油機車，威爾普蘭菲爾鐵路與阿里山林鐵都是為762 mm軌距窄軌系統，同樣有急彎與陡坡路線，興建營運方面，分別從農產品與木材運送轉為觀光旅遊性質，猶如雙胞胎姊妹共通點，促成阿里山林業鐵路2017年9月27日與英國威爾普蘭菲爾鐵路締結為姊妹鐵路。
「DL-34」柴油機車出借計畫，基於雙邊互惠原則，持續推展以資訊網頁互聯、旅遊文宣互通、旅客憑票互惠及營運技術互助等交流後，進一步交流模式，展現姊妹鐵路情誼。「DL-34」乘載來自台灣阿里山林業鐵路的林鐵精神與熱情，與威爾普蘭菲爾鐵路約定成真，啟程歐洲，高聲鳴笛，宣揚產業鐵道動態保存文化價值，創造鐵路技術交流機會，開拓阿里山林業鐵路前所未有的嶄新視野。
期盼紅色小火車奔馳威爾斯高地，向英國民眾傳遞來自台灣阿里山的熱情，持續乘載世界的旅客歡度美好的旅遊體驗，讓更多人發掘台灣的美好魅力！
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