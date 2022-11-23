29歲男中風跌谷底 北醫附醫機器人助3個月後可登山健行

29歲林姓男子今年年初突然中風，生活陷入困頓，左側肢體癱瘓，無法靠自己從床上起身，隨時都需要有人從旁協助，人生正起步的時間點，令林姓男子身心跌落谷底。為爭取黃金復原期，北醫附醫使用動力式下肢助行器，幫助林姓男子復健，短短三個月內，協助他從臥床到可以跑跳，現在甚至可以登山健行。

中風後復健患者需要非常有毅力與耐心，有時候體力不佳等情況，都會讓復健過程大打折扣。北醫附醫首創多樣性下肢機機器人復健中心，具備高中低階等三種復健機器人，完整提供不同階段的復健療程。

北醫附設醫院副院長暨復健醫學部主任曾頌惠表示，神經與骨骼肌肉損傷期的黃金恢復期為一年，及早讓機器人復健介入可以有效可縮短行走訓練時間約一至一個半月。

據統計，使用機器人復健的族群以腦血管相關疾病為最大宗，占81%，其次為脊髓損傷，占14%、與其他如腦性麻痺孩童等占5%，北醫附設醫院引進的三種復健機器人，涵蓋各階段的步態訓練需求，為不同的病人提供適切的步態訓練。

北醫附醫復健醫學部副主任鄭憲霖表示，林先生一開始接受傳統的物理治療，但因本身肌肉控制能力不足，縱使使用柺杖，也無法完成完整的走路動作，練習分解動作很難抓到正確施力感。復健團隊評估後，林先生開始接受動力式下肢助行器(Keeogo)的復健，經過25次下肢機器人訓練輔以一般復健，3個月後，林先生已經可以自行完成走、跑、跳等動作，還能登山健行，也終能重回熟悉的職場。