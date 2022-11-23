工研院熱影像照護技術導入醫院 讓長照朝智慧化發展

工研院開發出「智慧熱影像照護技術」，24小時零接觸偵測臥床者坐床、離床、跌倒等動作，及時通報護理人員協助，以科技之力，提升臨床照護效率，目前已導入竹山秀傳醫院護理之家試用，協助醫院朝智慧化發展。

根據內政部資料統計，台灣將於2025年邁入超高齡化社會，相當於每5人之中就有1人是65歲以上的年長者，照護需求與日俱增，再根據衛福部2021年死因統計，跌倒位居65歲以上年長者事故傷害死亡原因第2名，僅次於交通事故。

預防跌倒已是邁向超高齡化社會的一大課題，經濟部技術處運用科技專案，持續投入智慧醫養相關研發，針對零接觸、精準醫療、遠距照護等超高齡化社會需求，以科技力導入創新應用，促進健康醫療產業智慧升級。

工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳表示，智慧熱影像照護技術結合紅外線熱影像感測技術與AI人工智慧辨識，在零接觸且兼顧影像隱私的情況下，能分析使用者行為與空間位置，針對坐床、離床、跌倒等安全感測訊息，提供遠端即時通報，以護理之家為例，AI偵測到熱影像畫面異常訊息時，會立即通報至護理站或行動裝置，盡快派員處理。

竹山秀傳醫院副院長蔡味娟表示，為了降低病人跌倒率，竹山秀傳醫院護理人員近年積極針對高風險個案加強巡房，面對人口老化、照護人力短缺趨勢，院方也提前因應，於2021年引進工研院智慧熱影像照護技術，護理之家跌倒案件數顯著下降，今年更尚未發生跌倒案件，希望持續精進整合此技術與既有的照護流程，在院內全面布建，杜絕臨床跌倒案件再發生。