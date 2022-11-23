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保障身障者權益 陳以信提修法：提高身障停車位至5％

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委陳以信(圖中)今表示，與國內身障團體共同提出「身心障礙者權益保障法第56條修正案」，將國內公共場所之身心障礙者停車保留位，從現行的2％提高至5％，呼籲跨黨派立委共同支持。記者程遠述／攝影
國民黨立委陳以信(圖中)今表示，與國內身障團體共同提出「身心障礙者權益保障法第56條修正案」，將國內公共場所之身心障礙者停車保留位，從現行的2％提高至5％，呼籲跨黨派立委共同支持。記者程遠述／攝影

國民黨立委陳以信今舉行記者會表示，與國內身障團體共同提出「身心障礙者權益保障法第56條修正案」，將國內公共場所之身心障礙者停車保留位，從現行的2％提高至5％，以擴大保障身障者的停車權益。希望社會各界共同關心身障者停車不便議題，並呼籲跨黨派立委共同支持此立法。

陳以信表示，不少身障者都陳情，現行國內公共場所身心障礙停車位嚴重數量不足，也經常被非身障人士違規佔用，對身障者很不公平，他隨即請也是身障者的國會助理黃筱智研究此議題。

陳以信指出，根據衛福部統計至去年底，領有身心障礙手冊或證明的國人約為120萬人，大約佔全國人口數的5%，但根據現行「身權法」第56條規定，國內公共停車場僅保留2％停車位給身心障礙者，在人口比例上明顯互不相稱。

他與國內身障團體討論後提出「身權法修正案」，將國內公共停車場保留給身心障礙者的停車位，比例提高到5％，希望確保身障者該有的停車權益。

黃筱智表示，根據交通部統計，目前國內公有停車場共計提供69萬1734個小型停車位，其中有1萬7564個身心障礙停車位，比例為2.54%，大致符合「身權法第56條」要求。

但若分析全國22縣市公有停車場時，發現仍有高雄市（1.94%）與彰化縣（1.63%）不符「身權法」2%的法定要求，而全國僅有新竹市（5.39%）的身障停車位可達到5%的修法目標，其他19縣市都亟待改進。

黃筱智強調，未來如果修法通過，全國可增加約一萬七千個身障停車位，將可造福更多身障駕駛者。

行無礙資源推廣協會理事扶漢民表示，自己也是開車的輪椅使用者，許多協會會員反應遇到最多狀況，是往往停在身障者專用車位而下車的人，並非是真正的行動不便者。在告知這是專用車位時，停車者卻表示他開的是有證的車，這種名實不符的現象比比皆是。

因此他也呼籲應加強限制，唯有行動不便者自行開車時，或載有行動不便者時才能使用身障者專用停車位。他並建議目前專用車牌應分為一般款及專用款，以利停車場管理人員辨識。

身障者 停車場 陳以信

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