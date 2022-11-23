中研院團隊開發AI口語溝通輔助技術 帶來一線「聲」機

近年人工智慧技術大幅進步，也提升國內智慧醫療技術競爭力。在國家科學及技術委員會支持下，中央研究院資訊科技創新研究中心曹昱研究員團隊開發AI口語溝通輔助技術，利用AI技術，協助口語溝通障礙者改善生活品質，並提高學習能力，為需求者帶來一線「聲」機。

口語溝通可用來表達需求、和他人溝通情感、交換訊息和學習。但環境噪聲頻繁發生，以及過度使用耳機，聽損的人數逐年升高，而聽損族群的年齡卻逐年下降。中研院資創中心曹昱研究員長期深耕於深度學習與訊號處理，開發以人為中心的AI技術「基於AI的口語溝通輔助技術」。

對口語溝通障礙者來說，環境躁音所造成的影響遠比正常人更強烈，為提升語音品質，曹昱研究員團隊提出基於深度學習的語音增強處理演算法，該演算法可應用在口語溝通障礙者對話時，有效消除環境噪音如附近的車聲、音樂等，降低訊號失真，讓口語溝通障礙者能較清楚聽到對方的聲音，以實現良好的口語溝通品質，同時提昇人與人、人與機器之間的溝通效率。

目前聽障者主要是透過聽覺輔具改善與外界的溝通，但在傳統聽覺輔具在有噪音的環境下，常無法得到理想的聲音品質及語音理解度。為提升聽覺輔器效益和提升溝通品質，曹昱研究團隊將AI語音增強技術應用於聽覺輔具上，包括輔聽器、助聽器、人工電子耳，讓聽障人士不只「聽到」更是「聽懂」，降低聽障可能帶來的負面影響，並進一步改善聽損者學習能力和生活品質。

至於口腔癌術後、電子喉、吶語症等構音異常患者，常因口腔動作不協調，造成發音錯誤和語音不清楚，導致溝通障礙和誤會，曹昱研究團隊將數項基於AI為基礎的語音增強系統，透過手持裝置如手機，將構音異常患者不清楚的語音轉換為正確的語音發出，提升語音品質和理解度，協助構音異常患者進行表達與溝通，提高與其他人的溝通效率，進而改善人際互動和生活品質。

國科會指出，上述研究發表已超過50篇國際期刊論文及120篇國際研討會論文，並與日本、美國和義大利等研究機構進行跨國合作。同時，獲得國內外學者的高度肯定，獲得各種知名獎項，包括TAAI 2012 Excellent Paper Award、APSIPA 2017 Poster Presentation Award、ROCLING 2017 Best Paper Award、中央研究院 2017 Career Development Award、2022未來科技獎等。

國科會表示，曹昱研究團隊與仁寶電腦等四間廠商共同合作，將先進AI語音處理技術落地於溝通輔具產品開發，並實際應用於多媒體相關產品開發，上述研究成果在國內外學界、業界都受到高度重視，也讓人工智慧的進步對人類社會有實質上的助益。