台南洋香瓜被認定管理問題 陳亭妃氣爆叫陳吉仲核天災救助

高雄美濃橙蜜香小番茄嚴重瘋欉(無法繼續生長），在民代要求下多次勘災，病蟲害最後被農委會列為農業天然災害現金救助區；此例一開，其他多項農產品，也都紛紛「瘋欉」，包括台南洋香瓜、雲林黑金剛、油豆成為立法院爭取補助的焦點。

立法院經濟委員會邀請農委會主委針對「如何完備農民福利制度」進行專案報告。多名立委都在為選區農產品要求補助。

根據農業天然災害救助辦法第4條，其中所指稱的天然災害，包括颱風、焚風、龍捲風、豪雨、霪雨、冰雹、寒流、旱災或地震所造成之災害；但也有但書，前項以外之天然災害發生，且有救助之必要時，得由中央主管機關專案認定之。

立委陳亭妃表示，「我們台南洋香瓜怎麼辦？」從台南安南區、北門、後壁，洋香瓜都長不大，若不處理影響大，她說大家都在等你們，農委會不處理，市府又慢半拍，到底為何長不大，是氣候問題，溫度還是雨量現在都不得而知，農改場說不是氣候問題，若不是，損失應該怎麼辦？

陳亭妃說，小番茄就是天然災害，洋香瓜就不是，洋香瓜是比較細漢？農改場、農糧署都說台南的洋香瓜是病蟲害，不是天然災害，是農民管理問題，「這是甚麼X話？」，是否要叫你(陳吉仲)去才有用，才能變成天然災害？叫農改場、農糧署去都沒效？到底要聽誰的？

農委會農糧署副署長姚志旺表示，同仁到現場會勘，認定是有管理上的問題。

陳吉仲說，「當然聽我的」，洋香瓜瘋欉病蟲害，是因為氣候引起的，他會要求農改場、農糧署本周再到現場會勘彙整資料，但要災損超過20%才能認定為災損、核定天然災害現金救助。

立委蘇治芬也說，雲林黑金剛也納災損，但油豆就沒納災損，因油豆被認定為瘋欉、病蟲害，不是天然災害。