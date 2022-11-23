雲林沿海洋蔥生長不佳 蘇治芬現勘爭取天災救助
雲林沿海地區種植的洋蔥，今年受病害影響，生長狀況不佳，多數植栽整株腐爛枯死而無法收成，農民損失慘重，苦不堪言，立法委員蘇治芬今邀農糧署、農改場等單位現勘；農糧署確認染病情形後指出，將釐清致災原因並統計損害範圍，若達天然災害現金救助標準，會盡力協助農民。
蘇治芬近期與地方座談時常聞東勢、麥寮及四湖農民訴苦，今年洋蔥疑因氣候影響，生長情形不良，今一行人至東勢鄉洋蔥田現勘，眼見的大片洋蔥植栽，球莖多已腐爛，農民無奈地說，這些種植3個多月的洋蔥原定下月收成，但現在染病枯死，且狀況還持續蔓延，從未料想會遇上這般災情。
農糧署主秘陳啟榮現場拔起洋蔥觀看，發現球莖上有明顯圓形、橢圓形同心輪紋，他表示，此為典型炭疽病病徵，而球莖腐爛，近聞飄散一股惡臭，即是軟腐病。
農改場植物病害專家表示，炭疽病孢子透過空氣傳播，是作物常見病害，若未做好防治，蔓延速度相當快；另，軟腐病則好發在高溫、高濕環境中，所有病害都跟氣候有關聯。
蘇治芬表示，將請農委會針對洋蔥問題盡速啟動天然災害救助，減少農民損失，也能在最短時間內復耕，她也提醒，已接近採收的農民，可先自行拍照取證，記錄田間坐落位置，復耕前切記要先翻土經過陽光曝曬，並做好相關防治再種植其他作物。
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