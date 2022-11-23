看準樂齡旅遊千億商機 觀光局推「凰金」吸國際觀光客

看準高齡旅遊市場，觀光局和業者合作，打造「凰金」樂齡旅遊行銷品牌，推出8條樂齡旅遊示範遊程，遊程內容涵括生態、文化、樂活等。觀光局副局長林信任表示，樂齡旅遊產值去年國內就有400億元，過去國外旅客來台，大約有15%都是樂齡族，更創造了660億元的產值，換句話說，這塊市場就有高達千億元的潛力，如今推出凰金這個品牌，希望可以提升樂齡旅遊品質，也盼在國門開放後用力推廣到國外，讓台灣成為樂齡族最主要的國際旅遊目的地。

觀光局今也在松菸文創園區舉辦樂齡旅遊新品牌的宣傳記者會，請來影后「國民阿嬤」陳淑芳、藝人張月麗以及知名廣播主持人蘭萱等人，暢談他們參加樂齡旅遊的感受。陳淑芳以搭乘藍皮解憂號的經驗，分享搭火車慢遊是很好的選擇，因為台灣風景很美麗，且現在的旅遊心境和以前年輕的時候不一樣，有更多新的學習經驗。且台灣這麼美，不一定要出國。

林信任表示，目前推出的8條樂齡旅遊線，是把全台灣國家風景區最美好的部分都匡列進來，且樂齡族愛旅遊、學習，也愛分享，很適合到觀光工廠參與手作DIY的活動，成品還可以帶回家和家人、朋友分享。

林信任表示，凰金這個品牌也會在國門開放後，用力推廣到國外，吸引更多國外樂齡族來台灣遊玩。

雄獅旅遊董事總經理黃信川則說，樂齡旅遊和一般觀光團的概念很不一樣，以宜蘭太平山森林公園為例，太平山有兩條步道，一個是青年步道，公里數較長，一條是老人步道，公里數較短，實際去勘查，發現青年步道都是老人在走，反而老人步道是青年在走，所以如果用刻板印象去設計遊程，樂齡族一定不滿意。

黃信川表示，樂齡族喜歡主題性旅遊，所以玩中學很重要，除了體驗學習外，還可以交朋友，所以遊程會以健康學習、生態森林為導向。

至於國外樂齡族的部分，黃信川說，國外樂齡族的旅遊天數較長，會以台灣生態資源做設計，讓國外遊客體驗台灣生態的美好。